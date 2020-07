Lehrte

Der Täter kam tagsüber, weil er sicher sein konnte, dass er zu dieser Zeit nicht gestört werden würde: Ein Einbrecher ist am Mittwoch zwischen 7 und 17 Uhr in ein als Pension genutztes Einfamilienhaus an der Grünstraße eingedrungen, in dem Handwerker untergebracht sind. Nach Angaben der Polizei gelang es ihm auf bisher unbekannte Weise, in das Gebäude zu kommen. Drinnen öffnete er teils gewaltsam die Zimmertüren und stahl unter anderem Bargeld, eine Spielkonsole und einen Akkuschrauber. Der Schaden wird auf etwa 1200 Euro geschätzt.

Bisher hat die Polizei keine Spur vom Täter. Die Bewohner der Pensionszimmer waren im Zeitraum, in dem sich der Einbruch ereignet hat, arbeiten. Zeugenhinweise nimmt das Kommissariat in Lehrte unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel