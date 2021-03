Ahlten

Zwei Baumaschinen sind am Wochenende an der Straße Im Kornfeld in Ahlten beschädigt worden. Bei einem Minibagger der Marke Neuson schlugen der oder die Unbekannten die Heckscheibe ein, bei einem Radlader der Marke Atlas die Scheinwerfer. Dafür haben sie nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte einen bislang unbekannten Gegenstand benutzt.

Die beiden Baufahrzeuge waren zwischen Freitag, 20 Uhr, und Sonnabend, 20 Uhr, auf einem frei zugänglichen Gelände abgestellt. Den Schaden beziffern die Ermittler mit rund 700 Euro. Mögliche Zeugenhinweise nimmt die Wache unter Telefon (0 51 32) 82 70 entgegen.

Von Oliver Kühn