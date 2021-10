Ein Senior aus Lehrte hat am Mittwochabend clever gehandelt und einen Trickdieb in die Schranken gewiesen. Der Unbekannte hatte sich am Telefon bei ihm gemeldet. Grundsätzlich warnt die Polizei vor Betrugsmaschen, mit denen vor allem Ältere geschädigt werden sollen. Am 14. Oktober ist dazu ein Infotelefon geschaltet.