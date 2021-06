Aligse

Für diesen Unfall tragen beide Beteiligten gleichermaßen Verantwortung: Der 43-jährige Fahrer eines VW Caddy hat am Montag einen Pedelec-Fahrer übersehen, der auf einem nicht für Radler freigegebenen Gehweg unterwegs war. Die Polizei hat nun Verfahren gegen beide eröffnet und wirft ihnen Verkehrsordnungswidrigkeiten vor.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.40 Uhr an der Peiner Heerstraße. Der Mann im Caddy wollte von seinem Grundstück auf die Straße fahren und übersah dabei den 64-Jährigen, der mit dem Pedelec auf dem Gehweg fuhr. Beim Zusammenstoß stürzte der Pedelec-Fahrer und verletzte sich leicht an einem Bein. Am Auto entstand geringer Schaden im Bereich des Stoßfängers.

Von Achim Gückel