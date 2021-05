Lehrte

Die Polizei in Lehrte hat erneut eine illegale Privatfeier aufgelöst. Wie schon bei anderen Fällen hat auch am Sonnabend ein anonymer Anrufer die Beamten auf die unerlaubte Party aufmerksam gemacht. Als die Ermittler gegen 19.30 Uhr am Ziegenbocksweg eintrafen, stellten sie fest, dass dort in einem Mehrfamilienhaus 15 Menschen eine Familienfeier veranstalteten.

Offenbar stammen aber nicht alle aus verschiedenen Haushalten. Nachdem die Polizei die Zugehörigkeiten festgestellt hatte, wurden schließlich sieben Verfahren wegen Verstoßes gegen die niedersächsische Corona-Verordnung eingeleitet. Die Betroffenen mussten die Feier verlassen und müssen sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Ihnen droht ein Bußgeld zwischen 100 und 400 Euro.

Erst Ende März hatte die Polizei an der Apfelallee nach einem Hinweis von Nachbarn eine illegale Familienfeier mit 30 Personen aufgelöst. Die Bewohner hatten die Fenster sogar mit Papier gegen fremde Blicke zugeklebt.

Von Oliver Kühn