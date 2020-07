Burgdorf/Lehrte

Ein Igel namens Sonic und die Welpen der Paw Patrol, das Leben von Freddie Mercury und ein kommunistisches Känguru: Die Neue Schauburg Burgdorf und das Freiluftkino Zytanien in Lehrte versprechen Abwechslung für die ganze Familie.

Die Känguru-Chroniken. Komödie (ohne Altersbeschränkung).

Es ist nicht ganz leicht, an die Existenz eines sprechenden Kängurus zu glauben – schon gar nicht, wenn es auf Schnapspralinen und Schnitzelbrötchen steht, sich als Kommunist versteht und Wohnungen von schluffigen Kleinkünstlern okkupiert. Da kann man den Psychotherapeuten in diesem Film schon verstehen, der das vorlaute Beuteltier allein in der Imagination seines Patienten Marc-Uwe verortet – und auch dann noch mit wachsender Panik auf seiner Meinung beharrt, als das sprachbegabte Viech in seiner Praxis hockt. Es lässt seine großen Ohren spielen, hoppelt durch vermüllte Kreuzberger Straßen, kickt kleine Kläffer durch die Luft („Chihuahuas fliegen am besten“) und zieht seine roten Boxhandschuhe aus dem Beutel, um tumben Neonazis und Rechtspopulisten eins auf die Nase zu geben. Manchmal bleckt es die Zähne zum Grinsen, und dann weiß man, dass es im nächsten Moment einen bösen Spruch raushaut.

Neue Schauburg am Donnerstag und Sonnabend um 20 Uhr.

Narziss und Goldmund. Romanverfilmung (ab 12 Jahren).

90 Jahre nach der Erstveröffentlichung hat Regisseur Stefan Ruzowitzky den Hermann-Hesse-Roman „Narziss und Goldmund“ fürs Kino adaptiert. Wie die meisten Filmemacher, die ein klassisches Werk der Literatur für das gegenwärtige Publikum zugänglich machen wollen, brechen auch Ruzowitzky und sein Co-Autor Robert Gold („Der Fall Collini“) die chronologische Erzählstruktur der Vorlage auf. Zum narrativen Zentrum wird hier die Rückkehr Goldmunds ( Jannis Niewöhner) ins Kloster, der nach einer Liebelei mit einer Fürstentochter nur knapp mit dem Leben davongekommen ist. Er ist ein geschundener Mann, der von dem Abt Narziss ( Sabin Tambrea) nicht nur klösterliche Kost und Logis, sondern auch den Auftrag bekommt, einen neuen Altar zu schnitzen. In den Gesprächen der beiden Freunde fächert der Film mit Rückblenden die Kindheit im Kloster Mariabronn und die Abenteuer auf, die Goldmund während seiner Reise erlebt hat.

Neue Schauburg am Freitag um 20 Uhr, am Sonntag um 19.30 Uhr.

Sonic the Hedgehog. Familienfilm (freigegeben ab 6 Jahren).

Dieser kleine, blaue Igel mit den großen, treuen Augen hat’s in sich. Er flitzt und kugelt rasant über die Leinwand, redet wie ein Wasserfall und hat die coolsten Sprüche auf Lager. Sonic musste vor außerirdischen Bösewichten fliehen und soll sich auf der Erde unauffällig verhalten, was bei diesem Wildfang kaum möglich ist. Staunend beobachtet das neugierige Energiebündel die Erdbewohner. Im Provinzpolizisten Tom ( James Marsden) findet der Fremdling einen Freund. Zufällig geraten die beiden als Terroristen ins Visier von Militär und CIA, die den durchgeknallten Dr. Robotnik ( Jim Carrey) auf ihre Fersen setzen.

Neue Schauburg am Sonnabend um 17 Uhr.

Paw Patrol: Mighty Pups. Familienfilm (ohne Altersbeschränkung).

Die beliebten Welpen in Rettungsausbildung aus der Kinderserie kommen jetzt ins Kino. Dieses Mal bekommt es der zweibeinige Anführer Ryder und seine treuen Gefährten mit einem wirklich außergewöhnlichen Ereignis zu tun. Als die jungen Hunde und ihr menschlicher Anführer von einem Meteoriten getroffen werden, entwickeln Chase, Marshall, Everest und Co. unglaubliche Kräfte. Aber damit sind sie nicht alleine. Denn auch Harold, der Neffe von Bürgermeister Besserwisser, der verantwortlich für den Einschlag des Meteoriten ist, erlangt plötzlich Superkräfte.

Neue Schauburg am Sonntag um 14.30 Uhr.

Little Woman. Liebesfilm (freigegeben ab 12 Jahren).

Neuengland, Mitte des 19. Jahrhunderts: Die vier March-Schwestern stehen auf der Schwelle zum Erwachsensein. Während sich die Älteste, Meg ( Emma Watson), in die von ihr erwarteten Rolle fügt, strebt die temperamentvolle Jo ( Saoirse Ronan) nach Eigenständigkeit. Die aufopferungsvolle Beth (Eliza Scanlen) möchte ihrem Heim so lange wie möglich erhalten bleiben, und Nesthäkchen Amy ( Florence Pugh) will als Malerin berühmt werden. Ein starbesetztes Drama um die Emanzipation der Frau.

Neue Schauburg am Dienstag um 20 Uhr.

Nur die Füße tun mir leid. Dokumentation (ohne Altersbeschränkung).

Gaby Wöhrl dokumentiert ihre Erfahrungen auf dem 800 Kilometer langem Jakobsweg. Zwischen St. Jean Pied de Port am Fuße der Pyrenäen und Santiago de Compostela sind unzählige Pilger unterwegs, um zu sich selbst zu finden. Unterwegs erlebt die Filmemacherin Glücksmomente vor einer beeindruckenden Naturkulisse. Außerdem lernt sie faszinierende Menschen kennen, bevor sie in der weltberühmten Kathedrale ankommt.

Neue Schauburg am Mittwoch um 17.15 Uhr.

Die perfekte Kandidatin. Drama (freigegeben ohne Altersbeschränkung).

Maryam ist eine junge Ärztin in einer Kleinstadt in Saudi-Arabien. Das Krankenhaus, in dem sie arbeitet, kann über keine passierbare Straße erreicht werden. Krankenwagen bleiben stecken. Um an diesem Zustand etwas zu ändern, kandidiert sie für das Amt der Gemeinderätin. Doch in einem Land, wo Frauen die Zustimmung eines männlichen Vormunds brauchen, um ein Flugzeug betreten zu dürfen und denen es erst seit 2018 erlaubt ist, Auto zu fahren, stößt Maryam auf einige Hindernisse.

Neue Schauburg Burgdorf am Mittwoch um 20 Uhr.

Bohemian Rhapsody. Drama (freigegeben ab 6 Jahren).

Der Film erzählt die Geschichte, wie Freddie Mercury und seine Bandmitglieder Brian May, Roger Taylor und John Deacon Queen gründeten – eine der legendärsten Rockgruppen aller Zeiten. Der Film begleitet Queen, während sie Hit um Hit produzieren, die Musikcharts anführen und dabei ihre Musik immer weiterentwickeln. Durch so grundverschiedene Songs wie „Killer Queen“, „Bohemian Rhapsody“, „We Are The Champions“ und „We Will Rock You“ sowie unzählige weitere Songs gelang der Band ein beispielloser Erfolg, der Freddie zu einem der beliebtesten Entertainer weltweit machte. Doch hinter der Fassade von Erfolg kämpft Freddie mit seiner inneren Zerrissenheit.

Open-Air-Kino in Zytanien am Freitag und Sonnabend ab 22.30 Uhr, Einlass ab 21.30 Uhr. Karten gibt es nur im Vorverkauf.

Von Antje Bismark