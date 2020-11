Lehrte

Die Silvesternacht vor knapp zwei Jahren hat nicht nur der Lehrter Polizei viel Arbeit beschert: Die Gerichte haben immer noch nicht alle Geschehnisse dieses Jahreswechsels abgearbeitet. Zurzeit stehen zwei 22-jährige Lehrter vor dem Amtsgericht, die in jener Nacht an der Bahnhofstraße Polizeibeamte mit den Fäusten traktiert haben sollen. Das bestreiten sie auch nicht, werfen den Beamten aber vor, sie ihrerseits ebenfalls geschlagen zu haben. Ob das tatsächlich so war, soll nun in mindestens einem, vielleicht aber auch noch in mehreren weiteren Verfahren geklärt werden.

Angeklagte räumen Vorwürfe teilweise ein

Ausgangspunkt für die jetzt angeklagten Taten war eine Schlägerei in einer Sushi-Bar. Die Auseinandersetzung war eigentlich bereits beendet, aber die Polizei wollte noch die Personalien von einigen möglicherweise daran beteiligten jungen Leuten sowie von Zeugen aufnehmen. Laut Darstellung des Staatsanwalts hat der Angeklagte B. dabei einen Polizisten auf der Straße vor der Bar gegen einen Streifenwagen gedrückt und ihm zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Sein Freund Y. soll einen anderen Beamten ebenfalls zweimal gegen den Kopf geschlagen haben.

B. räumte vor Gericht ein, dass die Vorwürfe „teilweise stimmen“, und schilderte den Ablauf aus seiner Sicht. Er sei ein Stück abseits gegangen, weil er telefoniert habe, berichtete er. Eine Polizistin habe ihn dann „relativ grob angefasst“. Außerdem sei ihm sein Handy „weggerissen und nach hinten geschmissen worden“. Es sei zu einer „Auseinandersetzung mit Fäusten“ mit einem der Beamten gekommen.

„Wer angefangen hat, weiß ich nicht mehr“, sagte der Beschuldigte. Er gab auch zu, dass er die Polzisten beschimpft und beleidigt habe. Aber: „Auch als ich schon gefesselt auf dem Boden lag, wurde ich trotzdem die ganze Zeit weiter geschlagen“, sagte er. Er habe dann gehört, wie jemand sagte „Schlag ihn mal in die Fresse, dann hält er die Schnauze“. Unmittelbar darauf habe ihm jemand „das Knie mit Schmackes ins Gesicht gerammt“.

Haben Polizisten ebenfalls zugeschlagen?

Die als Zeugen geladenen Polizisten haben den Vorgang laut ihrer Aussagen nicht alle gesehen, aber zwei erklärten, dass ihr Kollege H. versucht habe, einen sogenannten Kopfkontrollgriff bei B. anzubringen. Das sei jedoch misslungen, und B. habe H. gegen den Funkwagen und nach unten gedrückt. Dabei habe er zweimal zugeschlagen. Daraufhin seien mehrere Kollegen H. zu Hilfe gekommen. Ob dazu auch der Beamte Z. gehörte, konnte selbst mithilfe einer Videoaufnahme nicht eindeutig geklärt werden. Der beschuldigte Polizist verweigerte die Aussage, weil gegen ihn noch ein Verfahren wegen Körperverletzung läuft.

Für den Angeklagten Y. war jedoch offenbar klar, dass Z. seinen Freund attackierte. Hatte er sich zunächst ruhig verhalten und B. sogar aufgefordert, den Beamten, vor allem den weiblichen, mehr Respekt zu erweisen, soll er nach der Aussage einer Polizistin plötzlich mit dem Ausruf „Der Glatzkopf hat meinen Kumpel geschlagen“ losgestürmt sein und Z. zweimal geschlagen haben. Dieser habe ihn seinerseits geschlagen haben, erklärte Y.

Richter Tobias Meier-Böke bemühte sich intensiv, das Geschehen möglichst genau zu rekonstruieren, die Abläufe Minute für Minute festzuhalten. Das ist schon deshalb schwierig, weil nach den übereinstimmenden Aussagen aller Beteiligten „alles wahnsinnig schnell“ ging. Außerdem liegen die Ereignisse fast zwei Jahre zurück. An einem zweiten Verhandlungstag am 3. Dezember soll mit der Vernehmung von weiteren Zeugen versucht werden, Licht in das Dunkel der Ereignisse zu bringen, die sich in jener Silvesternacht an der Bahnhofstraße zugetragen haben.

