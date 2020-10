Lehrte/Ahlten

Wenn Lehrte einen Radschnellweg von der Kernstadt über Ahlten bis zur hannoverschen Stadtgrenze bei Anderten bekommt – wo soll dieser genau entlangführen? Über diese Frage hat es schon im vergangenen Jahr während des Bürgermeisterwahlkampfs einen politischen Streit gegeben. Jetzt geht die Debatte weiter.

Denn die Stadtverwaltung schlägt nun vor, alternative Routen auf ihre Machbarkeit untersuchen zu lassen. Und dabei bringt sie auch die einst von der CDU vorgeschlagene Variante mit einer Trasse über den Eisenbahnlängsweg nördlich der Bahn wieder auf die Agenda. Der Haken daran: Diese Route hatte der Rat mit den Stimmen von SPD, Grünen und Die Linke schon im Sommer 2019 als untauglich abgelehnt.

Die Ratsmehrheit ist erzürnt

Dass das Rathaus mit CDU-Bürgermeister Frank Prüße an der Spitze diese Variante nun erneut aus der Schublade holt, erzürnte die rot-grün-rote Ratsmehrheit. Man brauche „keine weiteren Gutachten, die nur Zeit kosten und Geld verschwenden“, wird etwa Thomas Schwieger, Fraktionschef der Linken, in einer Presseerklärung zitiert. Der Rat habe die Eisenbahnlängswegvariante schließlich schon ausgeschlossen.

Die grundsätzliche Entscheidung, dass die Planungen für einen Radschnellweg auf dem Boden der Stadt Lehrte weitergehen sollen, hatte der Rat bereits im Frühjahr dieses Jahres gefällt und eine Analyse der Folgekosten eingefordert. Nun argumentiert die Stadtverwaltung, einer der ersten Planungsschritte müsse die Ermittlung des bestmöglichen Routenverlaufs sein. Dabei müsse analysiert werden, ob die für den Erhalt von Fördergeld vorgegebenen Standards erfüllt werden können.

Bei der Bearbeitung des Verkehrsentwicklungsplans für Lehrte sei zudem deutlich geworden, dass man auch die Route über den Eisenbahnlängstweg prüfen sollte. Es gehe dabei um wichtige Kriterien – etwa die direkte Führung der Route, die Verträglichkeit mit dem landwirtschaftlichen Verkehr, die Sicherheit durch Beleuchtung und die Vermeidung von Schleichverkehr auf dem Eisenbahnlängsweg. All das müsse neben einer reinen Kosten-Nutzen-Analyse ebenfalls analysiert werden. Die Region Hannover habe sich auch schon bereit erklärt, die Machbarkeitsstudie für die Alternativroute über den Eisenbahnlängsweg zu bezahlen, heißt es aus dem Rathaus.

Birkenstraße könnte außen vor bleiben

Für die von der Ratsmehrheit favorisierte Route über den Fuhrenweg und durch die Felder südlich der Bahntrasse bringt die Verwaltung zudem eine Modifizierung ins Spiel. Diese könnte nicht mehr direkt durch Ahlten verlaufen, sondern westlich der Kreisstraße 122 (Am Rehwinkel) über den Eisenbahnlängsweg, also quasi nördlich am Dorf vorbei. Dadurch würde die insbesondere in Ahlten kritisierte Streckenführung durch die enge Birkenstraße und die Straße Zum Großen Freien wegfallen.

Könnte ein Nadelöhr für den Radschnellweg werden und deshalb gibt es für sie nun eine Alternative: die Birkenstraße in Ahlten. Quelle: privat

Letztere befürwortet etwa die SPD in Ahlten in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Streckenführung am Ort vorbei sei „konfliktarm“. Ein Radschnellweg auf der Birkenstraße hingegen lasse ein „konfliktfreies Nebeneinander“ mit Anwohnern und Autofahrern nicht zu. Die Variante, den Radschnellweg vom Rehwinkel an nördlich der Bahn verlaufen zu lassen, sei hingegen eine gute Lösung, meint die Ahltener SPD. Dadurch werde der gerade entstehende Tennet-Campus am Eisenbahnlängsweg angebunden und man müsse auch geltende rechts-vor-links-Regelungen im Dorf nicht aufheben. „Die Birkenstraße sollte jedenfalls nicht ohne absolute Notwendigkeit und nicht ohne ausführliche Beteiligung der Anwohner zur Disposition stehen“, so die Ahltener SPD.

Rot-grün-rot sieht starke Argumente gegen Nordroute

Die rot-grün-rote Ratsmehrheit wiederholt unterdessen die Argumente, die aus ihrer Sicht dagegen sprechen, den Radschnellweg über die komplette Länge des Eisenbahnlängsweges zu führen. Das seien unter anderem die schlechte Anbindung der Wohngebiete in der südlichen und westlichen Kernstadt sowie die Kreuzung des Radschnellwegs durch den Lastverkehr zur Megahub-Anlage.

„Wie die Verwaltung darauf kommt, jetzt diese Variante erneut von der Region untersuchen zu lassen, erschließt sich mir nicht“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzende Maren Thomschke. Diese Trasse sei untauglich. Dass sich auf Vorschlag von Hans-Jürgen Licht ( SPD) und Ronald Schütz (Grüne) nun eine Lösung für das Problem mit der Streckenführung durch Ahlten abzeichne, sei hingegen gut. Die Variante über den westlichen Eisenbahnlängsweg entschärfe den „Konfliktpunkt Birkenstraße“ und biete durch die Anbindung von Tennet eine „echte Win-win-Situation“, sagt Schütz. Mit dieser Wegeführung stehe dem Radschnellweg nichts mehr im Wege, und der Bau könne beginnen, schreiben SPD, Grüne und Die Linke in ihrer Stellungnahme.

Der Ortsrat in Ahlten spricht in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag, 27.Oktober, über das Thema Radschnellweg. Das Treffen in der Aula der Grundschule Im Wiesengrund, beginnt um 19 Uhr.

