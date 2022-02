Lehrte/Ahlten

Eine der am intensivsten geführten lokalpolitischen Debatten der letzten Monate in Lehrte ist beendet. Der Rat der Stadt hat sich am Mittwochabend mehrheitlich dafür entschieden, dass der geplante Radschnellweg von der Kernstadt bis zur hannoverschen Stadtgrenze über den verlängerten Fuhrenweg südlich der Bahntrasse und über die Birkenstraße in Ahlten verlaufen soll. Diese Streckenführung favorisierten die Mehrheitskoalition aus SPD, Grünen und Die Linke ebenso wie die zwei Ratsherren der Wählergemeinschaft WfL. Die CDU/FDP-Gruppe und die AfD stimmten dagegen. Sie hätten den Radschnellweg lieber auf der Nordseite der Bahn und auf dem Eisenbahnlängsweg gesehen.

Die Debatte über den Streckenverlauf hatte schon vor rund drei Jahren begonnen, als die CDU den Eisenbahnlängsweg ins Spiel brachte. Seither gibt es immer wieder kontroverse Diskussionen um das Thema. Auch im Rat prallten die Meinungen noch einmal aufeinander. SPD-Fraktionschef Hans-Jürgen Licht betonte, man werde für die mögliche Schlüsselstelle der Süd-Variante an der Birkenstraße auch die Sorgen der Anwohner berücksichtigen. Dort werde es keine tiefgreifenden baulichen Veränderungen geben, Bäume und Parkplätze blieben erhalten, versicherte er. Die Streckenführung über den Eisenbahnlängsweg und die Schillerstraße führe jedoch am Richtersdorftunnel „vor die Wand“. „Das wäre keine gute Alternative, sondern ein Schildbürgerstreich“, sagte Licht.

Grüne: Süd-Route ist sicherer

Armin Albat (Grüne) betonte, die Route südlich der Bahn sei seiner Meinung nach die sicherere und habe ein „besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis“. Sie führe nicht am gerade entstehenden Tennet-Campus bei Ahlten vorbei, bei dem viel Autoverkehr zu erwarten sei, und sie binde in Lehrte viele Menschen aus den westlichen und südlichen Wohngebieten an. Der Radschnellweg auf der Süd-Route sei „die Basis für ein zukunftsfähiges Radverkehrsnetz in Lehrte“, sagte Albat.

Grünen-Fraktionschef Ronald Schütz argumentierte, eine Trasse über den Eisenbahnlängsweg würde an den Einzugsgebieten vorbei führen, die man eigentlich erreichen wolle. Schon jetzt seien hingegen häufig Radler auf dem Fuhrenweg unterwegs „Die haben schon mit dem Rad über die bessere Streckenführung abgestimmt“, sagte Schütz.

Bedenken von der Ortsbürgermeisterin

Ahltens Ortsbürgermeisterin Heike Koehler (CDU) äußerte hingegen erneut Bedenken, dass ein Radschnellweg auf der Birkenstraße machbar sei. Sie sprach von einem großen Gefahrenpotenzial innerhalb der Ortschaft und einer Streckenführung, die möglicherweise einer rechtlichen Überprüfung nicht standhalten werde. Stefan Henze (AfD) sah das ähnlich. „Und wir werden an der Birkenstraße Parkplätze wegnehmen müssen, weil wir die vorgeschriebene Breite für einen Radschnellweg sonst nicht erreichen“, mutmaßte er.

Christdemokrat Jonas Schlossarek regte indes an, dass der offizielle Radschnellweg an der Bebauung der Kernstadt ende sollte. Ihn durch die Wohngebiete der Kernstadt bis zum Rathaus durchzuziehen, führe zu neuen Verkehrsproblemen. „Das sehe ich sehr kritisch“, sagte Schlossarek.

Wie der Radschnellweg im Detail aussehen wird und wo möglicherweise welche Probleme auftauchen, sollen nun weitere Planungen der Region Hannover aufzeigen. Die Grundsatzentscheidung im Rat über die Trassenführung war dafür notwendige Voraussetzung.

