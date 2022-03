Lehrte

Der Hebesatz der Grundsteuern in Lehrte steigt – und zwar von derzeit 440 auf 500 Punkte. Der Satz für die Gewerbesteuer wird von 440 auf 480 Punkte erhöht – und das rückwirkend zum 1. Januar 2022. Diesen in Lehrtes Politik höchst umstrittenen Schritt hat die Mehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke im Rat der Stadt jetzt mit Unterstützung von Bürgermeister Frank Prüße (CDU) mehrheitlich durchgesetzt. Sprecher der Opposition positionierten sich erneut klar gegen die Steuererhöhungen.

Demnach müssen Eigentümer von Grundstücken künftig im Schnitt 13 Prozent mehr Grundsteuern zahlen als bisher. Bei einer 500-Quadratmeter-Parzelle mit einem relativ neuen Haus bedeutet das nach einer Beispielrechnung der Stadtverwaltung etwa 70 Euro Mehrausgaben pro Jahr. Die Bewertungen der Grundstücke richten sich allerdings stark nach ihrer Lage und Art der Bebauung.

Kritik von der Industrie- und Handelskammer

Um die Steuererhöhung hatte es in Lehrte zuletzt immer wieder kontroverse Debatten gegeben. Zuletzt schaltete sich auch die Industrie- und Handelskammer Hannover ein und kritisierte insbesondere die Anhebung der Gewerbesteuer als ein „fatales Signal an die Wirtschaft“, die derzeit schon unter hohen Spritpreisen, Fachkräftemangel und den Folgen des Kriegs in der Ukraine litten.

Im Rat prallten nun noch einmal die Ansichten zur Steuererhöhung aufeinander. Bürgermeister Frank Prüße nannte die Finanzsituation der Stadt „schlecht“. Die fetten Jahre, in denen Lehrte seine mittlerweile weit mehr als 40 Millionen Euro starke Rücklage aufbauen konnte, seien vorbei. Man habe nun das größte Investitionsprogramm vor der Brust, das Lehrte je erlebt habe – mit dem Bau zweier Schulzentren, dem Ausbau von Grundschulen sowie Feuerwehrhäusern, und kostspieligen Projekten der Verkehrsentwicklung.

Findet die Steuererhöhung richtig: Bürgermeister Frank Prüße (CDU). Quelle: Achim Gückel

„Es gibt keine andere Möglichkeit“

Auch Lehrte steuere auf eine Zeit mit Zinserhöhungen, steigenden Energiepreisen und noch nicht absehbaren Belastungen aus der Ukrainer-Krise zu. Und der Bau eines neuen Schwimmbads sei in den Finanzplanungen noch nicht einmal eingepreist. „Es gibt keine andere Möglichkeit, die Steuererhöhung muss her“, sagte Prüße.

Unterstützung bekam der Christdemokrat dabei aus dem rot-grün-roten Bündnis. Hans-Jürgen Licht, Fraktionschef der SPD, sprach von einer „Steuererhöhung in moderater Form“. Diese bringe 3,1 Millionen Euro Mehreinnahmen pro Jahr, die Lehrte dringend brauche. Jedoch müsse sich die Stadt nun auch der bereits angekündigten Kritik an zu hohen Ausgaben stellen und Sparpotenziale suchen.

Doch bis das Früchte trage, vergingen noch ein paar Jahre, meinte Licht. Die hohe Rücklage sei indes nur die Basis für die jetzt anstehenden Investitionen. Nach bisherigen Prognosen sei das Finanzpolster schon in wenigen Jahren aufgebraucht. Daher müsse der Rat nun „Sicherheit im Wandel“ schaffen.

Grüne: Erhöhung ist „maßvoll und angebracht“

Auch Christian Gailus von den Grünen nannte die nun beschlossene Steuererhöhung „maßvoll und angebracht“. Immerhin wolle man in den kommenden Jahren allein mehr als 120 Millionen Euro in Schulbauten sowie weiteres Geld in Verkehrsprojekte stecken. „Wir wollen, dass die Verkehrswende in Lehrte sichtbar wird“, sagte Gailus.

Der CDU-Fraktionschef Marcel Haak konterte. Gerade weil Energiepreise stiegen, Zinserhöhungen und Inflation drohten und das Wohnen immer teurer werde, dürfe man nun im Sinne der Bürgerinnen und Bürger nicht auch noch an der Steuerschraube drehen. Er sprach von einer „Krisenfinanzierung durch Steuererhöhung“, zu der die CDU nicht zustimmen könne. Es gebe andere Möglichkeiten, Finanzlöcher zu stopfen – etwa durch die Ansiedlung weiteren Gewerbes, auch wenn das seine Zeit dauere.

CDU-Ratsherr kritisiert CDU-Bürgermeister

CDU-Ratsherr Hans-Joachim Deneke-Jöhrens, der auch Vorsitzender des Finanzausschusses ist, ging mit der Ratsmehrheit und auch mit dem christdemokratischen Bürgermeister noch härter ins Gericht. Das Haushaltsjahr 2021 habe Lehrte statt mit einem dicken Minus mit einem Plus von 11 Millionen Euro abgeschlossen. „Wir verzeichnen 20 Millionen Euro mehr als im ursprünglichen Ansatz für 2021, wir stehen viel besser da als gedacht, und ich hätte erwartet, dass der Bürgermeister seine Haltung zu den Steuererhöhungen noch einmal überdenkt“, sagte Denke-Jöhrens.

Schließlich habe Prüße noch im vergangenen Jahr mit den 10-Euro-Gutscheinen für alle Lehrterinnen und Lehrter noch Geschenke verteilt. Und nun wolle er höhere Steuern.

FDP: „Höhere Gewerbesteuer ist kontraproduktiv“

Annette Sturm-Werner (FDP) äußerte sogar die Ansicht, dass das Drehen an der Steuerschraube eher schade als nutze. „Eine höhere Gewerbesteuer ist kontraproduktiv“, sagte sie. Auf diese Weise werde man sicher keine neuen Firmen nach Lehrte locken. Die Grundsteuererhöhung treffe zudem „alle Lehrter“. Um die Kaufkraft und Wirtschaft zu stärken gehörten die Steuer besser gesenkt statt angehoben.

AfD befürchtet Abwanderung von Firmen

Stefan Henze (AfD) kritisierte, dass Lehrte sich bei der Gewerbesteuer auf das Niveau Hannovers heben wolle und das sogar zur Abwanderung von Firmen in Nachbarstädte führen könne. Oliver Gels (Wir für Lehrte) plädierte indes erneut dafür, die Grundsteuern von 440 nur auf 470 Punkte anzuheben und gleichzeitig auf die Straßenausbaubeiträge zu verzichten.

All den Kritikern der Steuererhöhung warf SPD-Finanzexperte Bodo Wiechmann vor, sie wollten das Risiko eingehen, dass die Stadt Lehrte „sehenden Auges in ein Haushaltsicherungskonzept“ rutscht. Diese Form der schmerzhaften Haushaltssperre und -kritik sei ohne mehr Einnahmen unvermeidlich und werde ohne höhere Steuern spätestens im Jahr 2025 eintreten, meinte Wiechmann.

Die Abstimmung über die Steuererhöhung endete mit 21 Ja- und 17-Neinstimmen.