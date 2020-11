Lehrte

35 Tagesordnungspunkte in nicht viel mehr als 120 Minuten: Diese Vorgabe gilt für jene Sitzung, zu der der Rat der Stadt Lehrte am Mittwoch, 11. November, ab 18 Uhr im Kurt-Hirschfeld-Forum zusammenkommt. Wegen der strengen Corona-Hygieneregeln werden die Lokalpolitiker und Verwaltungsvertreter dabei wieder auf Abstand sitzen. Maximal 60 Besucher können bei der Sitzung als Beobachter dabei sein. Für sie gibt es am Eingang Einlasskarten. Die Mandatsträger um den Ratsvorsitzenden Burkhard Hoppe sind gehalten, ihre Beratungen und Entscheidungen möglichst nach zwei Stunden erledigt zu haben.

Dabei stehen einige wichtige Weichenstellungen auf dem Programm. Unter anderem wollen die Politiker eine Neufassung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) auf den Weg bringen, die unter anderem die Entsorgung von Altlasten nicht mehr auf die Anlieger abwälzt und diesen die Möglichkeit zur Ratenzahlung der Beiträge gibt. Auch der neue Feuerwehrbedarfsplan für die Stadt steht zur Abstimmung. Er schreibt unter anderem die Anschaffung von Fahrzeugen und Material in den kommenden Jahren fest.

Kommt die neue Expertise zum Radschnellweg ?

Darüber hinaus geht es um den Wunsch der CDU nach einem Notrufsystem im Bahnhofstunnel und die Ergänzung der für das Baugebiet zwischen Amselweg und Tiefer Straße vorgesehenen Kita mit einem Familienzentrum. Und schließlich will der Rat endgültig darüber entscheiden, ob für einen Radschnellweg zwischen der Kernstadt und der hannoverschen Stadtgrenze bei Anderten auch eine Trasse auf dem Eisenbahnlängsweg näher untersucht werden soll.

Kernpunkt der Ratssitzung ist jedoch eine Rede von Bürgermeister Frank Prüße. Er wird den Entwurf für den städtischen Haushaltsplan 2021 vorstellen, an dem sich die Fraktionen dann in den kommenden Wochen mit eigenen Vorschlägen abarbeiten können.

Von Achim Gückel