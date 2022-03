Lehrte

„Wir stehen hier, um uns gegen den Krieg in der Ukraine auszusprechen, wir wollen ein Zeichen setzen“: Lehrtes SPD-Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Licht hat am Freitag stellvertretend für den gesamten Rat der Stadt Lehrte ein Statement abgegeben, das in diesen Tagen nahezu überall auf der Welt seine Gültigkeit haben dürfte. Zur Mittagszeit versammelten sich fast 20 Lokalpolitiker und -politikerinnen aller im Rat vertretenen Parteien und Wählergruppen vor dem Rathaus, um mit einer großen gelb-blauen ukrainischen Flagge und vielen kleinen Plakaten mit Friedenstauben ihre Solidarität mit den Menschen in dem von Russland überfallenen Land zu demonstrieren – an der Spitze Bürgermeister Frank Prüße (CDU) sowie dessen zwei Stellvertreter Ekkehard Bock Wegener (SPD) und Wilhelm Busch (CDU).

Die Idee zu der symbolischen Aktion auf dem Rathausplatz war erst am Dienstag bei einer Sitzung des Verwaltungsausschusses geboren worden. „Es war eine gemeinsame Idee von allen“, betont Licht. Sie spiegele die Meinung sämtlicher Volksvertreter im Lehrter Stadtparlament wider. In seiner nächsten Sitzung am 23. März will der Rat zudem eine gemeinschaftlich formulierte Resolution gegen den Krieg in der Ukraine auf den Weg bringen. Deren Wortlaut steht noch nicht fest.

Von Achim Gückel