Lehrte

Das Coronavirus überträgt sich über Aerosole in der Luft. Doch wenn Luft stetig gereinigt wird, verringert sich das Risiko einer Ansteckung. Aus diesem Grund hat die SPD-Fraktion jetzt im Rat der Stadt per Eilantrag gefordert, alle Räume in städtischen Kitas sowie den Lehrter Schulen mit Raumluftfiltern auszustatten. 750.000 Euro Kosten hatten die Sozialdemokraten für dieses Vorhaben errechnet. Doch sie scheiterten an der Ablehnung von Bürgermeister Frank Prüße ( CDU) und der CDU-Fraktion.

„Es gibt das Gebot des Lüftens, doch viele Räume in Kitas und Schulen lassen sich bei uns nicht ordentlich lüften“, sagte SPD-Fraktionschef Hans-Jürgen Licht im Rat. Daher sei die Investition in 250 Luftfilter zum Preis von 3000 Euro pro Stück gut angelegtes Geld. Außerdem müsse die Sache schnell in Gang kommen. Daher müsse der Rat per Eilantrag über das Anliegen entscheiden, bat Licht. Genügend Geld sei im Haushalt vorhanden – zum Beispiel allein 500.000 Euro in einem Posten für den Ankauf von Gewerbeflächen, den man in diesem Jahr nicht ausgeschöpft habe.

Anzeige

Zwei-Drittel-Mehrheit kommt nicht zustande

Doch die SPD scheiterte mit ihrem Ansinnen – trotz Unterstützung von Grünen, Linke und FDP. Denn ein Eilantrag kann nur dann den Rat passieren, wenn er eine Zwei-Drittel-Mehrheit hat. Den 23 Jastimmen, standen jene von zwölf CDU-Ratsmitgliedern und Bürgermeister Frank Prüße entgegen. Ulrich Gürtler ( AfD) enthielt sich.

Prüße hatte zuvor erläutert, warum er eine zeitnahe Anschaffung von so vielen Raumluftfiltern für ausgeschlossen hält. „Wir haben das vor Wochen schon geprüft, und es geht nicht“, sagte er. Einerseits fehle es dafür an Geld, denn inklusive Montage sei man schnell im siebenstelligen Bereich und nicht bei nur 750.000 Euro. Zudem müsse bei solch einer Investition eine zeitaufwendige europaweite Ausschreibung her. „Die ersten Anlagen kämen also frühestens im Februar bei uns an“, sagte Prüße.

Grünen-Ratsherr Milde : „Die Pandemie ist jetzt“

CDU-Fraktionschef Hans-Joachim Deneke-Jöhrens stärkte dem Bürgermeister den Rücken: „Wir haben das Geld nicht, und wir kriegen in der Sache keinen Schnellschuss hin.“ Grünen-Ratsherr Carsten Milde hielt in wenigen Worten dagegen. „Es geht hier um die Dringlichkeit der Sache, und die Pandemie ist jetzt“, sagte er.

Auch die CDU scheitert mit einem Eilantrag Auch die CDU ist mit einem Eilantrag im Rat an der Zwei-Drittel-Hürde gescheitert. Sie hatte beantragt, einen zweiten Corona-Hilfsfonds über 50.000 Euro für Lehrter Vereine aufzulegen, aus dem die Clubs bis Mitte Januar Geld beantragen können. Dieses Anliegen hatten die Christdemokraten, ebenso wie die SPD, schon in der Sportausschusssitzung vor anderthalb Wochen als wichtig eingestuft. Dass der Wunsch nun im Galopp und ohne Erörterung im Fachausschuss den Rat passieren sollte, missfiel der Mehrheit aus SPD, Grünen und Linke sowie der FDP. „Sie sagen nein zur Dringlichkeit bei den Luftfiltern, aber der Hilfsfonds für Vereine soll nun dringend sein“, warf Sozialdemokrat Timo Bönig der CDU vor. „Wir sollten das lieber sinnvoll, sachlich und ausführlich beraten.“ CDU-Fraktionschef Hans-Joachim Deneke-Jöhrens warf der SPD hingegen vor, sie sei „weit weg von den Vereinen, die unsere Unterstützung brauchen“. Bei der Abstimmung über den CDU-Eilantrag gab es letztlich nur 15 Jastimmen von Christdemokraten und dem Mandatsträger der Piraten.

Die SPD will ihren Antrag im Dezember im Rat erneut stellen. Und sie legte schon in der Nacht nach der Ratssitzung mit einer Presseerklärung nach. Mobile Raumluftreiniger seien eine sinnvolle technische Lösung, um in Schulen und Kitas die Infektionsgefahr durch mit Coronaviren belastete Aerosole zu verringern, heißt es darin. Fraktionsvorsitzender Licht wirft Prüße und den Christdemokraten zudem „verantwortungsloses Verhalten“ vor. Denn Lehrte habe sich aktuell zum Corona-Hotspot entwickelt. Zur Verantwortung des Rats gehöre es, alle Handlungsmöglichkeiten so schnell wie möglich auszuschöpfen. Mit ihrer Ablehnung entzögen sich der Bürgermeister und die CDU der Verantwortung und vergeudeten Zeit.

SPD : Je später es wird, desto teurer wird es

Laut Thomas Diekmann, schulpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, gibt es in manchen Bundesländern bereits Förderprogramme zur Beschaffung von Luftfiltern. Die Nachfrage steige. „Je später wir zu einem Beschluss kommen, desto schwieriger und teurer wird die Anschaffung der Geräte“, meint er.

Am Freitag schließlich äußerte sich auch die CDU-Fraktion noch einmal schriftlich zu dem Thema. Es sei „natürlich völlig unstrittig, dass alles unternommen werden muss, der möglichen Übertragung des Coronavirus über Aerosole in Schul- oder Kita-Räumen vorzubeugen“, wird Fraktionschef Hans-Joachim Denke-Jöhrens darin zitiert. Er weist aber auch auf die europaweite Ausschreibung, die Kosten und die schlechte Verfügbarkeit solcher Geräte hin. Frühestens im Sommer 2021 könnte Lehrte tatsächlich Raumluftfilter bekommen.

Eine solche Beschlussfassung durch den Rat solle mithin erst erfolgen, wenn alle sachlichen Argumente abgewogen seien und es klare Vorgaben seitens der Landesregierung gibt. „Ein kommunaler Alleingang im Dringlichkeitsverfahren ist hier der falsche Weg“, schreibt die CDU. Und schließlich bezweifele sogar der zuständige SPD-Minister im Land, Grant Hendrik Tonne, den Nutzen solcher Geräte.

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel