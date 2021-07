Hannover

Wenn eine Stadt Einkaufsgutscheine an die Bürger verschenkt, um den örtlichen Handel zu unterstützen, ist das rechtmäßig. Die Region Hannover hat jetzt entschieden, nicht gegen die Stadt Lehrte wegen einer dort geplanten Gutscheinaktion vorzugehen. Die Region habe die Aktion geprüft und sehe keinen Anlass tätig zu werden, sagte Regionssprecher Klaus Abelmann. Denn es handele sich um eine Aufgabe der Stadt im Rahmen der Wirtschaftsförderung. Es gebe keinen Rechtsverstoß, zudem erlaube die Haushaltslage der Stadt die Auszahlungen.

Bürger hatte sich über die Aktion beschwert

Abelmann verwies zur Begründung auf Paragraph 1 im Kommunalverfassungsgesetz des Landes. Darin wird festgesetzt, dass die „Gemeinden, die Samtgemeinden, die Landkreise und die Region Hannover (Kommunen) verwalten ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung mit dem Ziel, das Wohl ihrer Einwohnerinnen und Einwohner zu fördern“.

Die Region hatte die Aktion geprüft, weil sich ein Bürger beschwert hatte. In Lehrte soll jeder Bewohner einen 10-Euro-Gutschein geschenkt bekommen. Mit dem Gutschein kann man dann bei Lehrter Einzelhändlern und Gastronomen bezahlen.Vorbild ist dabei eine ähnliche Aktion in der Nachbarstadt Peine. In der Region Hannover ist das Lehrter Gutschein-Projekt bislang einmalig. Mit der Aktion will die Stadt dem örtlichen Einzelhandel und der Gastronomie unter die Arme greifen. Unter anderem sollen die Bürger wieder dazu bewegt werden, vor Ort einzukaufen, statt Schuhe und Bücher im Onlinehandel zu bestellen.

Von Mathias Klein