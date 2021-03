Region hat 18 Testzentren genehmigt – und schickt mobile Testteams an Hotspots

Hannover

Bis Mittwoch haben beim Gesundheitsamt 41 Apotheken, Arztpraxen und andere Einrichtungen in Hannover und im Umland die Genehmigung für ein Schnelltestzentrum beantragt, um kostenlose Bürgertests anzubieten. 18 Anträge seien bereits genehmigt worden, stündlich kämen neue Anträge hinzu, sagte Regionssprecher Christoph Borschel am Mittwoch. Einige Testzentren sind bereits in Betrieb.

„Schnelle und unkomplizierte Prüfung“

Voraussetzung für die Genehmigung durch die Region Hannover sei neben einem Test- und Hygienekonzept die Zusage, positive Schnelltestergebnisse unmittelbar dem Gesundheitsamt zu melden. „Wir freuen uns, dass es in großen Teilen des Regionsgebiets die Bereitschaft gibt, Schnelltestzentren einzurichten“, sagt Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau (CDU). Die Anträge würden schnell und unkompliziert geprüft. Die Bewilligung der Region Hannover ist eine der Voraussetzungen, um starten zu können. Nach Genehmigung durch die Region müssen sich die Einrichtungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) über die Abrechnungswege verständigen.

Mobile Testteams an Hotspots unterwegs – Start in Garbsen

Parallel zum Aufbau der kommunalen Testzentren wird die Region Hannover selbst mit mobilen Testteams an Orten testen, an denen ein erhöhtes Infektionsaufkommen festgestellt wurde. „Wir starten damit beispielsweise am Donnerstag in Garbsen“, berichtet der Leiter des Fachbereichs Gesundheit, Andreas Kranz. Ziel sei es, durch weitere Tests die Dunkelziffer an unerkannten Covid-19-Infektionen zu verringern.

In folgenden Kommunen hat die Region Hannover bereits Schnelltestzentren genehmigt: Hannover (13 Testzentren), Barsinghausen (1), Langenhagen (1), Wedemark (1), Wunstorf (1). Weitere Anträge für Schnelltestzentren aus Burgwedel, Garbsen, Laatzen, Lehrte, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Springe und Wennigsen sind derzeit in Bearbeitung. Auf den Startzeitpunkt für die einzelnen Testzentren und die Öffnungszeiten hat die Region Hannover keinen Einfluss.

Von Mathias Klein