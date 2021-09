SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz spricht vor Hunderten Zuschauern in Lehrte

Hannover

Es dauert eine Stunde, bis er endlich da ist: Olaf Scholz betritt die Bühne, in weißem Hemd, andeutungsweise lächelnd, ein bisschen unscheinbar. Die Zuhörer auf dem Platz vor dem Einkaufszentrum Lehrte recken die Smartphones hoch, junge Leute schwenken rote Fahnen. „Das wird großartig am Sonntag“, sagt Moderatorin Claudia Schüßler verzückt und nickt Scholz zu. Dann geht es los.

Viele Menschen mit rotem Parteibuch auf der Bühne

Hunderte Zuhörer haben sich am Dienstagmittag vor dem Einkaufszentrum an der Burgdorfer Straße in Lehrte eingefunden. Eine Bühne ist aufgebaut, Sicherheitsmänner beobachten die Menge mit scharfem Blick. Die SPD hat zum „Zukunftsgespräch“ eingeladen mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz und dem Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch. In Wahrheit sind zu Beginn viel mehr Menschen mit rotem Parteibuch auf der Bühne, und tatsächlich sprechen die beiden auch nicht miteinander, sondern halten Reden und stellen sich Fragen aus dem Publikum, die zuvor auf Bierdeckeln notiert wurden. Der Tenor ist eindeutig: Die SPD wirft kurz vor der Wahl noch einmal alles in die Waagschale: Kandidaten, Prominente, Werbegeschenke.

SPD-Prominenz unter Zuhörern

Etliche SPD-Granden nehmen auf den roten Hockern vor der Bühne Platz: Der ehemalige niedersächsische Justizminister und bekannte Kriminologe Christian Pfeiffer, Hannovers langerjähriger Alt-Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg, der Europa-Abgeordnete Bernd Lange und Regionspräsident Hauke Jagau, um nur einige zu nennen.

Bevor Olaf Scholz an diesem kühlen Septembertag die Bühne betritt, haben andere schon eine Stunde lang geredet. Miersch hat ins Mikrofon gerufen, dass der Klimaschutz ein „Mega Thema“ sei und für technische Rückkopplungen gesorgt. „Das passiert mir immer mit Mikrofonen“, sagt er. „Zu viel Energie“, meint Moderatorin Schüßler. Und auch Regionspräsidenten-Kandidat Steffen Krach nutzt die Bühne und preist die Idee eines 365-Euro-Jahrestickets für Busse und Bahnen an. SPD-Bürgermeisterkandidaten und bereits gewählte Hauptverwaltungsbeamte dürfen ebenfalls kurz aufs Podium, um Gesicht zu zeigen. Es gibt höflichen Applaus.

Lauter und euphorischer reagiert das Publikum, als der Jüngste zum Mikro greift. Der hannoversche Bundestagskandidat Adis Ahmetovic (27) erzählt, dass Mieten immer höher stiegen und fast die Hälfte des Gehalts auffräßen. „Das darf nicht so bleiben, wir brauchen mehr bezahlbare Wohnungen“, sagt er und erntet donnernden Applaus.

„Der, der Kanzler kann“

Endlich kommt „der, der Kanzler kann“, wie Miersch seinen Kollegen ankündigt. Bemerkenswert ist, dass Scholz seine Rede nicht mit Klima- oder Sozialpolitik beginnt, beides folgt später, sondern – ganz Finanzminister – mit dem Schuldenberg, den die Corona-Krise hinterlassen hat. „Wir haben den Menschen mit sehr viel Geld geholfen und 400 Milliarden Euro zusätzliche Schulden gemacht“, sagt Scholz. Manche im Publikum schlucken hörbar. Ein Glockenspiel auf dem Platz fängt an, eine einfache Melodie zu klimpern, wie Münzen, die aufeinander fallen. Scholz lässt sich nicht aus dem Konzept bringen und fährt fort.

Im Grunde sei das mit den Schulden gar nicht so schlimm, meint Scholz. Man würde das schon hinbekommen, allein die Idee der CDU, höhere Einkommen steuerlich zu entlasten, sei „merkwürdig“. Und dann wird er konkreter. Scholz verspricht, gegen die Wohnungsnot anzukämpfen und 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen. Zudem will er den Mindestlohn auf 12 Euro anheben. „Das ist eine Gehaltserhöhung für zehn Millionen Menschen“, betont er. Danach verliert er sich wieder mehr im Allgemeinen, und es fallen Sätze wie: „Wir müssen uns um eine gute Zukunft für unser Land kümmern“. Eine junge Zuhörerin verdreht die Augen.

Genossen verteilen Tütchen

Zwischendurch schieben sich Genossen mit großen Bauchläden durch die Menge. Sie drücken den Anwesenden weiße Papiertütchen in die Hände. Man denkt zunächst an Süßigkeiten-Tütchen vom Kiosk, doch darin befinden sich mehrere Flyer zum Thema Rente, einen Hinweis auf eine Podiumsdiskussion und – immerhin – ein Müsliriegel.

Die Reihen lichten sich, einige Zuhörer haben nach fast zwei Stunden SPD-Dauer-Ansprachen den Platz verlassen. Scholz kommt zum Ende. „Wir wollen in 25 Jahren aus dem Kohlestrom raus, und das müssen wir jetzt anpacken“, sagt er. Dabei macht er vor allem die Kraftanstrengung deutlich, die es braucht, um ein Industrieland komplett auf erneuerbare Energien umzustellen. „Das kriegen wir auch mit den Grünen hin“, sagt Scholz.

Am Schluss gibt Olaf Scholz Autogramme. Quelle: Julian Stratenschulte

Landwirte protestieren

Währenddessen fahren zwei Trecker immer wieder um den Platz. Sie gehören zum Milchbauern-Verband und werben für faire Preise. An einem Fahrzeug prangt der Aufkleber: „Bauern ans Steuer.“ Scholz nimmt den Protest wahr und sagt: „Landwirtschaft muss wirtschaftlich bleiben, aber auch Tierschutz und ökologische Vielfalt berücksichtigen.“ Das zu bewerkstelligen, sei eine gemeinsame Aufgabe.

Am Schluss kommt dann noch so eine unscheinbare Frage aus dem Publikum. Warum er Kanzler werden wolle, steht auf einem der Bierdeckel. Zunächst antwortet Scholz mit den üblichen Phrasen: Dass er das Land voranbringen wolle, dass es jetzt um eine wichtige Weichenstellung gehe. Aber dann wird’s ernst: „Ich habe irgendwie das Gefühl, das ich es kann.“ Gelächter, Applaus, Fahnen schwenken. Vielleicht der emotionalste Moment an diesem Mittag in Lehrte.

Von Andreas Schinkel