Lehrte

Den Lehrtern stinkt's! Immer wieder wird in der Stadt illegal Müll entsorgt. Besonders an der Wertstoffinsel wird oftmals Abfall abgeladen, der dort gar nicht hingehört.

SPD-Ratsfrau Helga Laube-Hoffmann hat in den vergangenen Jahren immer wieder auf das Müllproblem in Lehrte hingewiesen – vergeblich. Nun macht sie sich für mehr Ordnung stark und hat mithilfe von Fotos die Vermüllung in Lehrte dokumentiert. Auf den Fotos sind unter anderem entsorgte Sofas, Kühlschränke oder gar Duschkabinen zu sehen, die irgendwo in Lehrte abgestellt wurden. „Das ist eine Riesensauerei und nicht zu entschuldigen“, findet Laube-Hoffmann.

Anzeige

Der nächste Wertstoffhof ist am Sehnder Borsingring

Gleichzeitig fehlten aber Entsorgungsmöglichkeiten, meint die Politikerin. Der nächste Wertstoffhof ist am Sehnder Borsingring – rund 20 Minuten vom Lehrter Stadtzentrum entfernt. Der einstige Sammelplatz an der Industriestraße war 2008 nach der Eröffnung des Wertstoffhofs im benachbarten Sehnde geschlossen worden. Lehrte als größte Kommune im Osten der Region Hannover fehle einfach ein wohnortnaher Wertstoffhof, meint Laube-Hoffmann.

Weitere HAZ+ Artikel

„Der illegal abgeladene Müll ärgert viele gewaltig“, sagt auch Ekkehard Bock-Wegener, Vorsitzender der SPD Lehrte-Kernstadt. Das sei in zahlreichen Gesprächen deutlich geworden. Da der Onlinehandel wächst, wachse auch das Müllproblem, meint Bock-Wegener. Die Menge an Kartonagen, Styropor und Plastik sei in den vergangenen Jahren stark gestiegen, so der Abteilungsvorsitzende.

Kosten durch lange Wege zum Sammelplatz nach Sehnde

Die Sozialdemokraten hoffen, dass mit einem Wertstoffhof in Lehrte künftig weniger Müll im öffentlichen Raum und an Wertstoffinseln abgeladen wird. In einem Antrag fordert die Ratsfraktion die Lehrter Stadtverwaltung auf, gemeinsam mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft der Region Hannover (Aha) in der Kernstadt einen geeigneten Standort für die Einrichtung eines Wertstoffhofes zu suchen.

„Uns ist klar, dass sich diese Forderung nicht kurzfristig realisieren lässt“, sagt Bock-Wegener. Er räumt auch ein, dass damit zusätzliche Kosten entstehen, „die sich auf die Höhe der Abfallgebühren auswirken“. Aber auch durch die längeren Wege zum Sammelplatz nach Sehnde entstünden den Lehrtern Kosten. Und der Abfallentsorger Aha habe auch mehr Aufwand, wenn die vermüllten Wertstoffinseln in Lehrte immer wieder in zusätzlichen Einsätzen vom Müll befreit werden müssten, so Bock-Wegener.

Von Patricia Oswald-Kipper