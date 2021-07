SV 06 Lehrte baut Kabinentrakt für die Soccerhalle

Lehrte

Der SV 06 Lehrte baut mal wieder: Zwischen Vereinsheim und Soccerhalle an der Mielestraße entsteht aktuell ein Trakt mit vier zusätzlichen Umkleiden samt dazugehörigen Sanitäranlagen. 207.000 Euro hat der Verein dafür veranschlagt. Unterstützung bekommt er sowohl vom Land Niedersachsen als auch von der Stadt Lehrte. Aus dem Sportstätten-Förderprogramm des Landes gibt es 57.900 Euro, die Stadt bezuschusst den Bau laut dem Vereinsvorsitzenden Ulf Meldau mit etwa 40.000 Euro aus der städtischen Sportförderung.

Soccercourt und Kunstrasenplatz sind sehr begehrt

Lange hatten die Fußballer wegen Corona ihrem Sport nur sehr eingeschränkt nachgehen können. „Aber jetzt ist der Zulauf gerade im Jugendbereich riesig“, sagt Meldau erfreut. Die Notwendigkeit, den vereinseigenen Kabinentrakt zu erweitern, hat jedoch noch andere Gründe. „Wir haben mit der Soccerhalle und dem Kunstrasenplatz zwei Sportstätten, die besonders im Winter sehr gut nachgefragt sind“, sagt Meldau. Schnell habe sich herausgestellt, dass die bisherigen Umkleide- und Duschmöglichkeiten dafür nicht ausreichten. Also entschloss sich der Verein zu einem Anbau.

Lesen Sie auch SV 06 Lehrte gibt Kunstrasenplatz frei

Die Arbeiten sind bereits im vollen Gange. „Das Fundament ist fertig, und wir haben auch bereits alle Materialien vor Ort“, sagt Meldau. Schließlich habe sich in der Corona-Krise gezeigt, dass Lieferketten durchaus fragil sein können. Wie bei vorigen Bauvorhaben packen Vereinsmitglieder wieder tüchtig mit an, damit die Kosten im Rahmen bleiben. Für die Dacharbeiten wird Dachdeckermeister Markus Uecker, selbst Vereinsmitglied, verantwortlich zeichnen. „Ich hoffe, dass wir Ende Oktober, Anfang November fertig sind und den neuen Trakt dann passend zum Winter in Betrieb nehmen können“, sagt Meldau.

Von Sandra Köhler