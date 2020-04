Sängerin der Kelly Family kommt für Konzert nach Lehrte

Lehrte

Kathy Kelly, die langjährige Produzentin und Frontfrau der Erfolgsband The Kelly Family, kommt für ein Konzert nach Lehrte. Am Sonntag, 11. Oktober, um 18 Uhr tritt die Sängerin mit Unterstützung der Sehnder Chorgemeinschaft in der evangelischen Markuskirche in Lehrte auf.

Kathy Kelly kann auf eine über 35-jährige erfolgreiche Gesangskarriere blicken. In dieser Zeit hat sie sich als Solo-Künstlerin sowohl im deutschen als auch im internationalen Musikbusiness etabliert. Neben den beliebten Konzerten mit der fast gänzlich wiedervereinigten Kelly Family tourt Kathy Kelly auch mit ihrem deutschsprachigen Album „Wer lacht überlebt“ und tritt mit renommierten und regional bekannten Chören in ganz Deutschland auf.

Kelly wird unterstützt von der Sehnder Chorgemeinschaft

Schon im Jahr 2016 ist die Sehnder Chorgemeinschaft, bestehend aus dem gemischten Chor Voices of Harmony und dem Frauenchor Piccolo, mit ihrer engagierten Chorleiterin Agnes Hapsari gemeinsam mit Kathy Kelly aufgetreten – die Sänger sind noch heute ganz begeistert von der tollen Stimmung damals.

Auf der diesjährigen Tournee präsentiert Kelly gemeinsam mit der Sehnder Chorgemeinschaft traditionelle Lieder, christliche Songs, Klassik sowie Pop- und Gospelmusik aus Irland, Schottland und der Welt. Die vielseitige Musikerin singt nicht nur, sondern zeigt auch ihr musikalisches Talent an Gitarre, Akkordeon und Geige.

Karten für das Konzert mit Kathy Kelly in Lehrte gibt es wegen der durch die Corona-Krise bedingten Geschäftsschließungen derzeit nur im Internet unter tickets.haz.de.

Die Sehnder Chorgemeinschaft mit Chorleiterin Agnes Hapsari wird Kathy Kelly musikalisch unterstützen. Quelle: Uwe Rohne

Von Mara-Ann Meeuw