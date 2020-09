Lehrte

Onlineanmeldung, eine begrenzte Anzahl von Gästen, Abstandsregeln im Wasser: Die Freibadsaison in Lehrte ist im Corona-Sommer reich an Besonderheiten gewesen. Jetzt kommt noch eine hinzu: Eckhard Otto, Chef der Bädergesellschaft, hat eine Verlängerung des Badespaßes im Freibad am Hohnhorstweg sowie im Waldbad in Arpke angekündigt.

Statt – wie ursprünglich geplant – am 6. September ist der letzte Badetag in der Kernstadt voraussichtlich erst am 13. September, möglicherweise und wenn das Wetter mitspielt sogar noch eine Woche später. Das Waldbad bleibt „auf jeden Fall bis zum 20. September offen“, versichert Otto.

Genehmigung der Region Hannover fehlt noch

Grund für diese Verlängerung ist nicht das Wetter, das in diesen Tagen bereits mit herbstlichen Temperaturen aufwartet. Vielmehr tüfteln die Verantwortlichen der Bädergesellschaft noch an einem coronatauglichen Konzept für den Betrieb des Hallenbads. „Da ist noch nicht alles in Stein gemeißelt“, sagt Otto. Daher fehle auch noch die Genehmigung von der Region Hannover für die Öffnung des Hallenbads.

Schulklassen haben im Hallenbad Vorrang

In Lehrte geht die Freibadsaison in der Regel am ersten Wochenende im September zu Ende. Dann folgen mehrere Tage, in denen die technischen Anlagen auf den Betrieb in der Halle umgestellt werden, bevor der Schwimmspaß unter dem Dach beginnen kann. Doch Letzterer gestaltet sich wegen der Corona-Pandemie kompliziert.

Die Besucher dürfen sich nicht zu nahe kommen. Es müssen unter anderem Laufwege in den Umkleidebereichen ausgewiesen und die nutzbaren Kleiderschränke kenntlich gemacht werden. Auch die Frage, wie viele Menschen sich gleichzeitig im Hallenbad aufhalten dürfen, ist noch ungeklärt.

Darüber hinaus stellt der gleichzeitige Schwimmbetrieb von Schulklassen und normalen Besuchern die Bädergesellschaft vor Herausforderungen. „Die Schulen wollen auf jeden Fall ins Hallenbad, und die haben Vorrang“, betont Otto.

Kein großer Ärger wegen Corona-Regelungen

Während der Freibadsaison durften in Lehrte 400 Menschen gleichzeitig die Anlage besuchen, im Aprker Waldbad waren es 175. Laut Otto habe man in diesem Sommer an rund zehn der besonders heißen Tage diese Größenordnung erreicht. Durch das Onlineanmeldesystem habe es aber nur wenige Besucher gegeben, die man abweisen musste. Ob das Onlinesystem auch für das Hallenbad gelten wird, ist noch unklar.

Der Geschäftsführer zieht für die Corona-Freibadsaison bereits jetzt eine zufriedenstellende Bilanz. Größere Probleme mit der Einhaltung der Regeln habe es im Bad nicht gegeben. Am Einlass hätten jedoch mitunter Besucher Debatten über die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Gebäude begonnen. Dabei sei es mitunter auch laut geworden, gibt Otto zu. Polizeieinsätze zur Durchsetzung der Corona-Regeln habe es jedoch keine gegeben.

Im Sehnder Waldbad hatte es zu Beginn des Sommers einige Probleme mit der Disziplin der Besucher gegeben. Damals war sogar ein Abbruch der Freibadsaison in Betracht gezogen worden, wäre es bei den dauernden Disziplinlosigkeiten geblieben. Doch dazu kam es nicht.

Von Achim Gückel