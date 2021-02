Lehrte

Für welche Straßen im Stadtgebiet ist der öffentliche Räumdienst zuständig? Wo müssen die Anwohner selbst ran? Und welche Kriterien gelten für das Schneeräumen? Über diese Fragen gibt es nach dem Wintereinbruch der vergangenen Woche in Lehrte offenbar viele Unsicherheiten. Die Stadtverwaltung weist jetzt noch einmal mit Nachdruck auf die Räumpflicht hin. Es habe dazu viele Fragen und Beschwerden gegeben, sagt Sprecher Fabian Nolting.

„Grundsätzlich gilt, dass Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Nießbraucher beziehungsweise Wohnungs- und Nutzungsberechtigte für die Straßenreinigung sowie den Winterdienst verantwortlich sind“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung aus dem Rathaus. Nur für bestimmte Straßen, meist jene mit Durchgangsverkehr, übernimmt die Stadt gegen Gebühr die Straßenreinigung sowie den Winterdienst.

Anzeige

Diese Anforderungen gelten für den Winterdienst

Die konkreten Straßennamen, für die der Bauhof den Winterdienst übernimmt, sind in der Straßenreinigungssatzung genannt, die auf der Internetseite der Stadt www.lehrte.de eingesehen werden kann. Straßen, die nicht im dortigen Verzeichnis aufgelistet werden, müssen die Anlieger selbst von Schnee und Eis befreien.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An den Winterdienst der Anlieger gelten mehrere Anforderungen. Die Fahrbahnen müssen bis zur Straßenmitte geräumt werden, wenn mit Gefahren für den Verkehr zu rechnen ist. Geschippt werden muss auch auf Geh- und Radwegen, Parkspuren sowie bei Tauwetter in den Rinnsteinen. Die Räumpflicht gilt montags bis sonnabends zwischen 7 und 21 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen zwischen 8 und 21 Uhr.

Der Schnee gehört nicht auf die Fahrbahn

„Bei länger anhaltendem Schneefall oder bei starkem Frost müssen die Arbeiten gegebenenfalls in angemessenen Abständen wiederholt werden“, lautet der Hinweis der Stadt. Falls es keinen Gehweg vor dem Haus gebe, muss ein ein Meter breiter Streifen entlang des Grundstücks geräumt werden. Der Schnee darf nicht bis auf die Fahrbahn, sondern nur bis an den Gehwegrand oder die Bordsteinkante geräumt werden. Auch Hydranten sind von Schnee und Eis zu befreien. Schnee darf zudem nicht zum Nachbargrundstück, in Rinnsteine, Gräben oder Schächte der Kanalisation geräumt werden.

Lesen Sie auch: Räumdienste im Dauereinsatz und Spaß am Lehrter Rodelberg

Schließlich weist die Stadt darauf hin, dass ausschließlich Streumitteln wie Sand, Split und Granulat zum Einsatz kommen dürfen. Auftauende Mittel oder Streusalze auf Geh- und Radwegen sind generell verboten und dürfen nur bei extremen Witterungsverhältnissen und nur bei besonderen Gefahrensituationen verwendet werden.

Von Achim Gückel