Hämelerwald

Schützenfest in Hämelerwald heißt drei Tage lang durchfeiern. „Unser Fest ist das größte Ereignis im Dorf“, war sich Schützenchef Stefan Rohrig sicher. Es verlief wie in den Jahren zuvor entspannt und fröhlich. Auch das große Feuerwerk am Freitag konnte wie gewohnt abgebrannt werden - es hatte rechtzeitig aufgehört zu regnen.

Frauenverein feiert fünfjähriges Bestehen

Einen besonderen Anlass zum Feiern bot der fünfte Geburtstag der Pina Colady's. Der Frauenverein wurde gegründet, um die Festgemeinschaft Hämelerwald, die das Schützenfest seit mehr als 20 Jahren organisiert, zu unterstützen. Zur Festgemeinschaft gehören neben den Pina Colady's der Schützenverein KKS Tell, das Bürgercorps und die Junggesellschaft. Es gibt monatliche Treffen, an denen jeweils drei Mitglieder der vier Vereine teilnehmen.

Aufwand wird immer größer

„Der Aufwand, ein großes Fest auf die Beine zu stellen, wird immer größer“, sagte Rohrig. Es müssten zahlreiche Genehmigungen bei der Stadt und der Region eingeholt werden. Obwohl die Anträge bereits im Frühjahr gestellt worden seien, sei die letzte Zusage erst am Montag, 29. Juli, eingegangen.

Majestäten geehrt

Ein Höhepunkt des Festes war natürlich die Proklamation der Könige. Jeder der vier Festgemeinschaftsvereine hat seinen eigenen. Besonders groß war der Jubel bei den Junggesellen. Marcus Malitz, seit 33 Jahren Schützenfest-Hauptmann und Leiter der Festumzüge, schaffte es in diesem Jahr auch aufs Treppchen und kann sich mit der Königswürde schmücken. Weitere Würdenträger sind Stefanie Rohrig (KKS Tell), Sebastian Zok ( Bürgercorps, Herren), Dunja Godglück ( Bürgercorps, Damen), Melanie Edel-Wenzel (Pina Colady's), Petra Godglück (Jubiläumsscheibe, Pina Colady's) und Viktor Triebelhorn (Gemeindescheibe). „Die Schießergebnisse lagen in diesem Jahr sehr eng beieinander. Ich bin mit dem Erreichten sehr zufrieden“, sagte Schützenchef Rohrig.

Bunte Truppe begleitet das Scheibenannageln

Damit der Erfolg nicht in Vergessenheit gerät, wurden am Sonnabend die Schützenscheiben an den Häusern der neuen Könige angebracht. Mit dem Musikcorps Langenforth machte sich eine bunte Truppe auf den Weg durchs Dorf. Viele der Marschierer hatten sich schon für die abendliche Mottoparty im Stil der Achtziger- und Neunzigerjahre gekleidet. Blonde Perücken, Glitzerlook und Miniröcke waren angesagt.

Sorge um die Zukunft des Festes

„Wir möchten, dass das Fest auch für Jüngere attraktiv ist und denken uns immer wieder etwas Neues aus“, sagte Rohrig. Bürgermeister Dirk Werner und Ingo Krüger, die sich am Rande des Festes über alte Zeiten unterhielten, hatten Zweifel bezüglich der Zukunft des Schützenfestes. „Früher war mehr Gemeinschaft“, sagten sie.

Der Spiele- und Spaßnachmittag für Kinder am Sonnabend war ein weiterer Versuch, den Zeitgeschmack zu treffen. Neu war am Sonntag außerdem eine Kann-ich-gebrauchen-Versteigerung.

Von Sybille Heine