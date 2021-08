Sehnde

Der Sehnder AfD-Ratsherr Siegfried Reichert bewirbt sich um das Amt des Regionspräsidenten. Insgesamt gibt es acht Kandidatinnen und Kandidaten. Der 66-jährige Diplom-Volkswirt, der seit Oktober auch in der Regionsversammlung sitzt, will vor allem die Ausgaben der Region Hannover auf den Prüfstand stellen und die Bürgerbeteiligung stärken.

Steuerungsgruppe für Haushalt gefordert

Die Finanzen, die Kontrolle der Verwaltung etwa bei neuen Stellen und das Controlling im Rathaus sind auch Schwerpunkte seiner politischen Arbeit im Sehnder Rat. So hatte die AfD Anfang des Jahres eine Steuerungsgruppe für den Haushalt gefordert, weil sie sich über aktuelle Entwicklungen nicht ausreichend informiert fühlte. Dieser war von der Ratsmehrheit aber abgelehnt worden, nachdem die Stadt dargelegt hatte, dass er „kommunalverfassungsrechtlich nicht zulässig“ sei.

Der gebürtige Düsseldorfer war nach eigenen Angaben in den Neunzigerjahren unter anderem Verwaltungsleiter beim Verein Internationaler Bund in Potsdam, der sich für die gesellschaftliche Integration und Teilhabe von Geflüchteten, Wohnungslosen und sozial Benachteiligten engagiert, danach Verwaltungsleiter verschiedener Einrichtungen in Berlin und Potsdam und bis zu seinem Ruhestand vor fünf Jahren Verwaltungsleiter des Fraunhofer Instituts für Toxikologie und experimentelle Medizin in Hannover.

Von Oliver Kühn