Lehrte

Kein Alkohol am Steuer, kein Alkohol am Lenker: Diesen Grundsatz hat am Wochenende ein Fahrradfahrer in Lehrte missachtet und dafür Lehrgeld gezahlt. Der 46-Jährige war am Sonnabendmittag gegen 13.15 Uhr auf der Berliner Allee in Richtung Fußgängerzone an der Burgdorfer Straße unterwegs, als er nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte wegen seiner starken Alkoholisierung die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte. Dabei prallte der Sehnder mit dem Kopf auf eine niedrige Mauer und zog sich eine so heftige Platzwunde zu, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,7 Promille – damit sei der Grenzwert für Radfahrer deutlich überschritten, wie ein Polizeisprecherin sagte. Dieser liegt bei 1,6 Promille, alles darüber hinausgehende wird als Straftat geahndet. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, zudem musste der 46-Jährige noch eine Blutprobe abgeben.

Von Oliver Kühn