Krumme Karotten, weiche Tomaten, zu große oder zu kleine Birnen – Obst und Gemüse, das optisch nicht perfekt aussieht, lassen Kunden im Lebensmittelmarkt gern liegen. Dabei sind diese Produkte nicht verdorben und könnten bedenkenlos verzehrt werden. Mit dem Projekt „Liebe² –Rettet reife Früchtchen“ bekommen extrareifes Obst und nicht ganz perfektes Gemüse jetzt eine zweite Chance. Dafür kooperiert Edeka Minden-Hannover mit dem Klinikum Wahrendorff.

Bewohner mit seelischer oder geistiger Behinderung verarbeiten dort Lebensmittel, die für den Verkauf zwar ungeeignet, zum Wegwerfen aber zu schade sind, zu Chutneys. Ein Chutney ist eine würzige, teils süß-saure, mitunter auch scharf-pikante Soße der indischen Küche. Die Beschaffenheit reicht von flüssig über cremig bis hin zur Paste. Diese gibt es dann wieder zu kaufen, und zwar in den Edeka-Märkten Jacoby in Sehnde und Hämelerwald sowie im Edeka-Center Cramer im Lehrter Zuckerzentrum. „So setzen wir ein Zeichen gegen die Lebensmittelverschwendung und für Integration und Teilhabe“, erklärt Jacqueline Jacoby, Marktleiterin im Edeka Jacoby in Sehnde.

Chutneys entstehen nach eigenen Rezepturen

Im Klinikum Wahrendorff werden die Chutneys nach eigenen Rezepturen hergestellt. Mitarbeiter des Klinikums holen das aussortierte Obst und Gemüse direkt bei den Edeka-Märkten ab. In der Arbeitstherapie in Köthenwald entstehen daraus Chutneys ohne künstliche Zusatzstoffe. „Die Idee für ein zweites Leben in Form von Chutneys greift altbewährtes Wissen auf, nämlich vorhandene saisonale und regionale Lebensmittel einzukochen, haltbar zu machen und zu jeder Jahreszeit zu genießen“, erklärt Wahrendorff-Geschäftsführerin Heide Grimmelmann-Heimburg.

Überfälliges Gemüse und Obst wird eingekocht und somit haltbar gemacht. Quelle: Rita Nandy (Archiv)

Die Liebe²-Chutneys gibt es in zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen: pikantes Tomaten-Chutney und süßes Paprika-Chutney. Ein 210-Gramm-Glas kostet 2,99 Euro.

