Sehnde/Lehrte

Mitunter ist der Appetit auf ein Stück Schokolade wirklich riesig. Was jetzt zwei unbekannte Männer im Aldi-Supermarkt an der Bachstraße in Sehnde versucht haben, ist aber allein mit dem unbändigen Drang nach etwas Süßem nicht zu erklären. Das Duo hat am Dienstagabend einen prall gefüllten Einkaufswagen auf den Parkplatz geschoben ohne zu zahlen – darin 16 Kartons mit Schokolade. Doch der Diebstahl misslang.

Der Vorfall spielte sich nach Angaben der Polizei gegen 18.30 Uhr ab. Mitarbeiter des Markts hatten beobachtet, wie die beiden Männer zunächst die Schokoladenkartons in den Einkaufswagen stapelten und sich dann an den Kassen und den Sicherungen am Ausgang vorbei mogelten. Dabei lösten sie jedoch einen Alarm aus und türmten sofort. Mindestens einer von ihnen stieg in einen silberfarbenen Mazda und fuhr davon. Den Einkaufswagen samt Schokolade im Wert von 650 Euro ließen die Unbekannten zurück.

Täter sind zwischen 30 und 35 Jahre alt

Zeugen beschreiben die Täter als 30 bis 35 Jahre alt und von südosteuropäischem Äußeren. Einer habe einen dunklen Drei-Tage-Bart getragen.

Mitarbeiter des Sehnder Supermarktes gaben gegenüber der Polizei zudem an, dass es derzeit auch in anderen Aldi-Läden zu ähnlichen Diebstahlsversuchen gekommen sein soll. Auch dort seien Einkaufswagen randvoll mit Lebensmitteln beladen worden, um diese ohne zu zahlen aus dem Geschäft zu schieben. Am Dienstag gegen 18 Uhr hätten Mitarbeiter des Marktes an der Iltener Straße in Lehrte einen voll bepackten, aber verlassenen Einkaufswagen zwischen den Regalen gefunden. Auch in diesem Fall seien die Täter offenbar geflüchtet. Einen ähnlichen Fall habe es unlängst auch in einem Stadtteil Hannovers gegeben, heißt es.

Von Achim Gückel