Die Infoveranstaltung zur Ansiedlung des Reifengroßhändlers Delticom im Gewerbegebiet Sehnde-Ost endete mit einem Eklat: Der Entwickler kündigte an, dass Delticom einen Teil des Areal an einen weiteren Logistiker untervermieten will – doch die Stadt wusste davon offenbar nichts.