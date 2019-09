Rethmar

Auch in diesem Jahr haben die Rethmarer bei ihrem Fest an der Kirche richtig großes Glück mit dem Wetter gehabt. Das dritte Gartenfest startete am Sonnabend unter milder Herbstsonne mit Kaffee und Kuchen, Stockbrot, Würstchen vom Grill und jeder Menge Unterhaltung.

Für Musik sorgten der Männerchor und der gemischte Chor Rethmar, die unter anderem Songs von der Band Die Toten Hosen, das Stück „Über sieben Brücken“ von Karat und „My Boy Lollipop“ auf dem Programm hatten. Für besinnliche Momente sorgte Pastorin Damaris Frehrking zum Ausklang des Fests bei einer Andacht. Denkanstöße gaben zudem die Jugendlichen aus den Kirchen Rethmar, Haimar, Evern und Dolgen. Mit ihrem Plakat „Unser Kreuz hat keine Haken“ machten sie auf ihre Aktion aufmerksam, die sich gegen Rechtsextremismus richtet.

Sophie Wille (von links), Julian Giesecke und Eike-Marie Paebst, machten auf ihre Aktion "Unser Kreuz hat keine Haken" beim Gartenfest vor der St.-Katharinen-Kirche aufmerksam. Quelle: Susanne Hanke

Das sei ein sehr wichtiges Thema und die Kirche sollte ein Zeichen setzen, ist der Standpunkt von Eike-Marie Paebst, die an der Gestaltung des Plakates mitgewirkt hat. Diakonin Tamara Meyer-Goedereis begleitet die Jugendlichen, die bereits zusammen mit der Kirchengemeinde Lehrte einen stummen Protest am Kreisel in Lehrte veranstaltet haben. Da habe es positive Resonanzen gegeben, und es sei auch zu Gesprächen gekommen. Aber man habe damals auch Sprüche aus der rechten Szene aushalten müssen, so Meyer-Goedereis. Nun sei ein Fest für die Demokratie in Planung , sagte die Diakonin. Denn viele Jugendliche seien derzeit in Protestlaune und wollten sich für ihre Ideale einsetzen.

Erlös trägt zum Erhalt der Diakonstelle bei

Das Gartenfest vor der Kirche, das vom Förderverein Kirche vor Ort zusammen mit den Kirchenvorständen ausgerichtet wurde, trägt durch seinen Erlös auch zum Erhalt der Diakonstelle bei. Es sei wichtig, daran zu erinnern, dass die Kirchengemeinde auch von hauptamtlichen Mitarbeitern lebe, sagte Stephan Jacob, der Vorsitzende des Fördervereins.

Von Susanne Hanke