Die große Demo von Landwirten hat am Dienstagvormittag auch in Sehnde und Lehrte für großes Aufsehen gesorgt. Ein kilometerlanger Treck von mehr als 460 Traktoren rollte von Burgdorf aus durch Lehrte zur Umgehungsstraße bei Sehnde und von dort aus über Ilten weiter nach Hannover.

Bauern kommen auch aus Peine , Salzgitter , Wolfenbüttel und Helmstedt

Auf dem Gelände der Biogasanlage am Schnedebruch bei Köthenwald hatten sich seit dem frühen Morgen weitere gut 300 Landwirte mit ihren Schleppern eingefunden, um sich dem Protestzug in die Landeshauptstadt anzuschließen. Viele von ihnen kamen aus den Landkreisen Peine, Salzgitter, Wolfenbüttel und allein etwa 70 aus Helmstedt.

Landwirte reagieren unwirsch auf Verzögerung

Dabei gab es am Schnedebruch auch viel Unmut von den Landwirten zu hören. Der bezog sich nicht allein auf die Agrarpolitik der Bundesregierung, sondern auch konkret auf den Ablauf der Demo. Denn eigentlich hätte der Protestzug von Köthenwald aus bereits um 9.45 Uhr starten sollen. Dann hieß es, man warte noch auf jene Landwirte, die von Burgdorf aus nach Hannover wollten. Und diese fuhren erst nach 10 Uhr los. Es fielen barsche Worte wie „Verarsche“ und „Behinderung des Demonstrationsrechts“.

Manche der Landwirte verlassen das Gelände ohne Polizeibegleitung, um frühzeitig nach Hannover zu kommen . Quelle: Achim Gückel

Daraufhin machten viele Landwirte in Köthenwald von ihrem Recht Gebrauch, sich allein und ohne Polizeibegleitung auf den Weg nach Hannover zu machen. Sie kamen aber nicht weit. Schon an der Einfädelung von einem asphaltierten Feldweg auf die Bundesstraße 65 staute sich der Protestzug, und die Landwirte traten den Rückmarsch an, um später doch noch unter Polizeibegleitung loszufahren.

Auch Sehndes Bürgermeister Carl Jürgen Lehrke, selbst gelernter Landwirt, ist unter den Bauern, die sich am Schnedebruch treffen. Er selbst sitzt beim Protestzug der Traktoren aber nicht am Steuer. Der heimische Betrieb habe drei Schlepper sagt er. Am Steuer sind seine Kinder. Quelle: Achim Gückel

Unter den Landwirten, die sich am Schnedebruch versammelten, befand sich auch Sehndes Bürgermeister Carl Jürgen Lehrke. Der hat seinen Hof zwar längst an die nächste Generation abgegeben, und selbst setzte er sich auch nicht ans Steuer eines Traktors.

