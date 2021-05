Sehnde/Lehrte

Ein sturzbetrunkener Autofahrer hat die Polizei am Sonntag gleich zweimal beschäftigt. Der 57-Jährige wurde kurz nach 11 Uhr mit fast drei Promille Atemalkohol und zwei vollen Flaschen Wein aus dem Verkehr gezogen und nachmittags in Lehrte als sogenannte hilflose Person aufgegriffen – mit zwei leeren Flaschen Wein. Der Sehnder war anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen, weil er nach Angaben des Lehrter Kommissariats zwischen den Ortsteilen Evern und Rethmar Schlangenlinien gefahren und beinahe mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammengestoßen war.

Die Beamten trafen den Sehnder schließlich in einer Tankstelle in der Kernstadt an. Dort kam er ihnen mit schwankendem Gang und zwei gekauften Flaschen Rotwein entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 2,98 Promille. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen, sein Führerschein beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Anschließend wurde er mit beiden Weinflaschen entlassen. Nachmittags gegen 16.30 Uhr wurde der 57-jährige schließlich in der Osterstraße in Lehrte unweit der Polizeidienststelle desorientiert und mit zwei leeren Weinflaschen angetroffen. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von Oliver Kühn