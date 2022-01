Sehnde/Lehrte

Im Dezember waren weniger Menschen aus Sehnde arbeitslos als ein Jahr zuvor. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im Dezember 2020 noch 565 Menschen arbeitslos, im Dezember 2021 waren es 475. Die Zahl ging also im Vergleich zum Vorjahresmonat um 15,9 Prozent zurück. Frauen und Männer profitierten von der Entwicklung nahezu gleichermaßen: Bei den Männern sank die Zahl von 327 auf 275 (-15,9 Prozent), bei den Frauen von 238 auf 200 (-16 Prozent). Die Arbeitslosenquote für Sehnde ist allerdings unbekannt, weil die Bundesagentur sie für Kommunen mit weniger als 15.000 Erwerbspersonen nicht veröffentlicht.

In der Nachbarstadt Lehrte dagegen ist ein geringerer Teil der Menschen wieder in ein Arbeitsverhältnis zurückgekehrt. Im Vergleich zum Dezember 2020 mit 1542 Arbeitslosen sank die Zahl auf 1354 ein Jahr später, also um 12,2 Prozent. Die Zahl arbeitsloser Männer sank von 889 auf 777 (-12,6 Prozent), die Zahl arbeitsloser Frauen von 653 auf 577 (-11,6 Prozent). In Lehrte sind damit verglichen mit dem Vorjahresmonat nur noch 5,5 statt 6,3 Prozent der Erwerbspersonen arbeitslos.

Zahlen in Lehrte und Sehnde spiegeln Trend

Die Zahlen entsprechen auch dem Trend in der gesamten Region Hannover. Hier lag der Arbeitslosenbestand mit 44.045 Menschen 9,6 Prozent unter dem Vorjahreswert, die Arbeitslosenquote ist mit 6,9 Prozent 0,8 Prozentpunkte unter dem Vorjahresniveau. Gegenüber dem November 2021 sind 0,4 Prozent weniger Menschen arbeitslos.

Die Auswirkungen der Pandemie hätten laut Heike Döpke, Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Hannover, zwar eine steigende Arbeitslosigkeit befürchten lassen, zum Beispiel im Einzelhandel, in der Gastronomie und im Veranstaltungsbereich. „Anhand der Zahlen ist das aber zum Glück nicht festzustellen.“ Es bleibe bei einer starken Nachfrage nach Arbeits- und Fachkräften.

Von Konstantin Klenke