Sehnde

In Sehnde haben noch nie so viele Menschen gelebt wie jetzt. Das geht aus einer nun veröffentlichten Statistik der Region Hannover hervor. Die Städte Sehnde, Lehrte und Gehrden sowie die Gemeinde Uetze haben demnach Ende Juni den höchsten Bevölkerungsbestand ihrer Geschichte erreicht. „Sie wachsen im zweiten Quartal weiter und können damit ihren Vormonatsrekord überbieten“, heißt es in der Bevölkerungsstatistik.

Zum 30. Juni hatten demnach 24.041 Personen ihren Hauptwohnsitz in Sehnde. Ende März waren es noch 23.926 gewesen. Die Stadt verzeichnet zudem den stärksten relativen Zuwachs. 115 Einwohnerinnen und Einwohner am Hauptwohnsitz mehr stellen einen Bevölkerungszuwachs von 0,48 Prozent dar. Einen Zuwachs gibt es in den vier größten Ortsteilen Sehndes – also in der Kernstadt sowie Ilten, Rethmar und Höver. Zugelegt haben zudem Bilm, Evern, Gretenberg, Haimar, Wassel und Müllingen/Wirringen. Die zum Teil deutlichen Verluste der kleineren Stadtteile können dadurch mehr als kompensiert werden.

Auch Lehrte hat Historisches geschafft Auch Lehrte gehört zu den Kommunen im Umland, die bei den Bevölkerungszahlen noch einmal zugelegt haben. Laut der aktuellen Statistik der Region Hannover haben in Lehrte zum Ende des ersten Quartals diesen Jahres 45.175 Bewohnerinnen und Bewohner gelebt. Zum 30. Juni 2021 waren es 45.218 – und damit 43 Menschen mehr als Ende März. Gemeinsam mit den Städten Sehnde und Gehrden sowie der Gemeinde Uetze hat Lehrte damit seinen eigenen Rekord gebrochen. Denn schon Ende des ersten Quartals haben diese Kommunen so viele Einwohnerinnen und Einwohner wie noch nie zuvor in ihrer Geschichte verzeichnet und sind im zweiten Quartal noch weiter gewachsen.

Rückgang in kleinen Dörfern

Einen Rückgang bei den Einwohnerzahlen verzeichnen im zweiten Quartal indes Bolzum, Dolgen und Wehmingen. Den stärksten Bevölkerungsverlust gibt es laut der Statistik in Klein Lobke. Das hat auch Auswirkungen auf die Zahlen der vergangenen Jahre. So hat sich in Klein Lobke der Bevölkerungsstand gegenüber dem 30. Juni 2017 um 13,5 Prozent verringert. Eine zweistellige Verlustrate in diesem Zeitraum weist neben Klein Lobke nur noch Gretenberg mit -11,3 Prozent auf.

Der Bevölkerungszuwachs kommt in Sehnde indes nicht überraschend. „Seit 2019 sind wir wieder in die Bautätigkeit eingestiegen“, erklärt Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse mit Blick auf Neubaugebiete wie die Maschwiesen, die derzeit in der Fertigstellung sind. Im Köcher habe die Stadt zudem die Baugebiete Keramische Hütte, Rethmar-West oder das kleine Neubaugebiet in Dolgen.

Darüber hinaus gebe es Zuzüge in sogenannte Bestandsimmobilien, also wenn ältere Sehnder ihre Häuser jungen Familien zur Verfügung stellen und sich stattdessen verkleinern und in Mietwohnungen zögen. „Aber das können wir nicht kontrollieren, und wir wissen dann nicht, wie viele Kinder da mitkommen“, erklärt Kruse. Damit Sehnde und auch die nötige Infrastruktur weiter wachsen können, müssten neue Baugebieten daher zeitlich gestaffelt ausgewiesen werden, betont der Bürgermeister.

Von Katja Eggers