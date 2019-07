Sehnde

Mit seinem Fazit zur Problematik von Fledermäusen, die von Windrädern erschlagen werden, hat der Diplombiologe Roland Heuser aus Trier seine Zuhörer im Gemeindesaal der Kreuzkirche Sehnde aufgeschreckt. „2035 werden die Abendsegler aus Deutschland verschwunden sein“, urteilte der Experte und sorgte unter den Teilnehmern der Veranstaltung des Naturschutzbundes ( Nabu) Sehnde für Bestürzung. Und im Windpark zwischen Sehnde und Lehrte nehme der Bestand der Zwergfledermaus ab.

Tod durch Verkehr und Windräder

Außer interessierten Sehndern waren auch viele Fledermausbetreuer aus der Region Hannover zu dem Vortrag „ Fledermäuse – Leit(d)arten des Naturschutzes“ gekommen. Sie wollten sich bei dem erfahrenen Gutachter und Fledermauskundler über neue Entwicklungen im Spannungsfeld von Naturschutz und Windenergie im Rahmen der Energiewende informieren. Heuser erläuterte, dass das Unfallrisiko durch Verkehr und Windenergieanlagen (WEA) nicht nur die Gattung der Abendsegler, die größte und damit am meisten gefährdeten Fledermausart, sondern auch verschiedene andere Arten betreffe. Man dürfe diese beiden Haupttodesursachen von Fledermäusen in Deutschland aber nicht gegeneinander aufwiegen und dadurch relativieren.

Der Vortrag des Experten Roland Heuser lockte auch viele Fledermausbetreuer aus der Region nach Sehnde. Quelle: Privat

Selbst die noch häufigste Fledermausart, die Zwergfledermaus, weise abnehmende Bestände in Gegenden auf, in denen viele Windräder stehen. „Das zeigen auch die Kontrollen der Windräder auf Sehnder Gebiet und den Flächen zwischen Lehrte und Sehnde“, so Heuser. Der Biologe kennt den Windpark und die vielen Totfunde dort noch aus seiner Zeit in Niedersachsen und hatte den Nabu bei der Suche nach toten Tieren mit Rat und Tat unterstützt.

Windrad-Giganten kaum zu kontrollieren

Besonders fatal sei, dass die neue Generation der Windrad-Giganten mit einer Höhe von 200 Metern nicht mehr von Fledermaus-Detektoren überwacht werden könne. Laut Heuser seien daher die Untersuchungsmethoden, auf denen die gerichtlichen Entscheidungen und die Genehmigungsbescheide beruhten, nicht dazu geeignet, sichere Daten über die Fledermaus-Vorkommen in den Windparks zu liefern. „Diese niederschmetternden Forschungsergebnisse werden hoffentlich in näherer Zukunft auch internationale und nationale Beachtung finden“, hofft Angelika Thomaier vom Nabu Sehnde.

Aber nicht nur die immer größer werdenden Windenergieanlagen, sondern auch schlecht ausgebildete Gutachter bedrohten die Fledermausbestände in Deutschland. Nach Heusers Worten hätten von der Bundesregierung selbst in Auftrag gegebene Studien nachgewiesen, dass ungeregelt betriebene und schlecht platzierte Windräder für den Tod von etwa 200.000 Fledermäusen im Jahr verantwortlich seien.

Heuser forderte mehr Abschaltzeiten bei wenig Wind und auch nachts, die von den Windparkbetreibern aus wirtschaftlichen Gründen aber auf Widerstand stießen – obwohl sie hohe öffentliche Fördersummen erhalten hätten. Die Naturschutzbehörden müssten dabei aktiver werden und nachträgliche Abschaltzeiten anordnen.

Von Oliver Kühn