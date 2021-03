Lehrte/Sehnde

Ob Wechselmodell, Präsenzunterricht oder Homeschooling – an den Schulen ist das Thema Corona allgegenwärtig. Und nun steht die Vorbereitung auf das Abitur an, dessen schriftliche Prüfungen am 19. April auch am Gymnasium und der IGS in Lehrte sowie in der KGS Sehnde beginnen – unter erhöhtem Aufwand und strengen Hygienebestimmungen.

Das Kulturministerium hat den Schulen dazu detaillierte Vorgaben gemacht. Das führt dazu, dass etwa das Gymnasium Lehrte die schriftlichen Klausuren hauptsächlich im Kurt-Hirschfeld-Forum schreiben lassen wird. Dort seien die Mindestabstände am besten einzuhalten, erklärte Schulleiterin Silke Brandes. „Außerdem gibt es eine super Belüftungsanlage.“ In einzelnen Fällen will das Gymnasium auch noch weitere Räume nutzen, etwa um die besonders Gefährdeten unter den zur Prüfung anstehenden 114 Schülerinnen und Schülern abzusondern. Diese könnten dann die Prüfung allein in einem Raum schreiben.

Kultusministerium passt Anforderungen an

Das Kultusministerium hat auch auf die wegen des Homeschoolings möglichen Defizite beim Stoff reagiert. Zum einen sei das vierte Semester, also das zweite Halbjahr der Stufe 13, nicht Bestandteil der Prüfungen, sagte Brandes. Außerdem sei die Anzahl der zur Wahl stehenden Aufgaben im Zentralabitur erhöht worden. Dafür könne eine Aufgabe weggelassen werden, wenn der entsprechende Stoff etwa zu kurz gekommen sei. „Das können dann die Fachlehrer und -lehrerinnen entscheiden“, sagt Brandes.

Lesen Sie auch: Warum Niedersachsen trotz Corona an den Prüfungsterminen für das Abitur festhält

Lesen Sie auch: So haben Lehrtes Gymnasiasten 2019 ihre bestandenen Prüfungen gefeiert

Während der Prüfungen steht dann die Hygiene besonders im Fokus. Die Prüflinge dürfen ihre Masken erst am Platz ablegen. Jeder werde nach seinem Befinden befragt und bei Anzeichen einer Erkrankung sofort ausgeschlossen, kündigte die Schulleiterin an. Wenn Materialien von mehreren Prüflingen genutzt werden müssen, sei das nur mit Handschuhen möglich.

IGS prüft in den Klassenräumen

An der Integrierten Gesamtschule Lehrte (IGS) ist die Anzahl der Abiturientinnen und Abiturienten mit 25 überschaubar. Deswegen fänden die Prüfungen auch in den Klassenräumen an der Südstraße statt, erläutert Schulleiter Bernhard Mellentin. Die Türen sollen während der Prüfungen offen bleiben, damit die Klinken nicht unnötig angefasst werden müssen. Darüber hinaus werde regelmäßig gelüftet. „Wir machen es so wie im vergangenen Jahr“, sagt der IGS-Leiter: „Damals hatten wir keinen einzigen Corona-Fall.“

Der im Lehrplan vorgesehene Stoff sei auch unter den erschwerten Bedingungen der vergangenen Monate vermittelt worden, betont Mellentin. Er hebt besonders die Wahlmöglichkeit bei den Aufgaben hervor, die die Schulbehörde in diesem Jahr erlaubt hat. „Auf diese Weise können wir das Abitur viel passgenauer machen“, meint Mellentin.

KGS Sehnde nutzt den Neubau an der Waldstraße

An der KGS in Sehnde wollen in diesem Jahr 92 Schülerinnen und Schüler ihre Reifeprüfung ablegen. „Das ist für die KGS ein eher kleiner Jahrgang“, erklärt Markus Dippel, Leiter des Gymnasialzweigs. Das Abitur werde trotzdem im neuen sogenannte W-Trakt der Schule an der Waldstraße geschrieben. „Wir haben dort zwei Klassenräume, die nur durch eine Trennwand unterteilt sind“, beschreibt er den Vorteil. Diese könne man in einen einzelnen, sehr großen Raum umwandeln, in dem 30 Prüflinge gleichzeitig Platz fänden. Das reiche aus. „Das ist besser als mit 70 Leuten in einer Turnhalle die Prüfungen zu schreiben“, meint Dippel.

Inhaltlich sieht aber auch Dippel die Schülerinnen und Schüler gut auf die Reifeprüfung vorbereitet. Der notwendige Stoff sei behandelt worden.

Von Michael Schütz