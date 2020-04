Sehnde/Arpke

Almuth Müller aus Arpke und Manfred Müller aus Sehnde haben einen Deal: Sie organisiert seit vielen Jahren Hilfsgütertransporte nach Osteuropa, er sammelt alte, ausrangierte Maschinen, Werkzeug, Fahrräder und getragene Brillen für die Dritte Welt. Jetzt haben beide ihre Waren getauscht – eine klassische Win-win-Situation.

Im Dia-Gewerbepark, wo Almuth Müller die gespendeten Güter für ihren nächsten Transport nach Weißrussland annimmt und lagert, hat ihr am Donnerstag Manfred Müller rund 1800 Brillen übergeben. Im Gegenzug überreichte sie dem Gewerkschaftssenior vier Erwachsenenfahrräder, ein Kinderfahrrad, einen Roller, zwei Rollatoren und eine schwere Schranknähmaschine.

Brillen sind für Weißrussland bestimmt

Die Brillen werde er in den Entwicklungsländern schon seit einiger Zeit nicht mehr los, sagt Manfred Müller. „Daher freue ich mich, wenn sie jetzt in Osteuropa zum Einsatz kommen.“ Das freut auch Almuth Müller. Bei ihren jährlichen Transporten habe sie bisher stets nur einen Karton mit etwa 80 bis 100 Brillen mitgenommen. Diesmal sind es deutlich mehr. „Und die werden in Ländern wie Weißrussland wirklich dringend benötigt.“

Im Gegenzug für die Brillen trat Almuth Müller Dinge ab, die eher sperrig sind und sich nicht so gut transportieren lassen. Von der Nähmaschine sowie den Rädern und Rollatoren trennte sie sich gern. „Die sind vermutlich defekt, die werde ich dann nicht los“, sagt die Ehrenamtliche.

Räder und Roller kommen in die Dritte Welt

Manfred Müller nahm Räder, Roller und Rollatoren indes mit Kusshand entgegen. Denn bevor sie in die Dritte Welt geschickt werden, arbeiten Langzeitarbeitslose vom Verein Arbeit und Dritte Welt in Hildesheim sie in der Werkstatt wieder auf. Unterstützung beim Transport bekam er vom Sehnder Jürgen Falkenhagen.

Almuth Müller verstaute derweil die Brillen in Kisten. Noch bis zum 19. Juni können Spender freitags von 15 bis 17 Uhr im Zelt auf dem DIA-Gelände, Zum Hämeler Wald 21, Kleidung, Haushaltswaren, Spielzeug und andere gebrauchte Dinge abgeben. Am 1. Mai ist wegen des Feiertags keine Anlieferung möglich.

Spenden gehören in Bananenkartons

Die Hilfsgüter sollten möglichst in Bananenkartons abgegeben und beschriftet werden: D steht für Damenkleidung, H für Herrenkleidung, K für Kinderkleidung und B für Babykleidung. Schuhe werden mit SCH, Spielzeug und Schulbedarf mit SP gekennzeichnet. W/ST steht für Wolle und Stoffe, HW für Haushaltswaren. Bananenkartons können in Supermärkten oft kostenlos und zudem von einer Palette auf dem Hof Klußmann, Zum Hämeler Wald 3, in Arpke mitgenommen werden.

Von Katja Eggers