Ilten/Ahlten

In den Sommerferien feiern die beiden evangelischen Kirchengemeinden Ilten-Höver-Bilm und Ahlten ihre Sonntagsgottesdienste wieder gemeinsam als Sommerkirche. Start ist am 25. Juli in Ilten. Die Gottesdienste finden an allen Augustsonntagen als Open-Air-Veranstaltungen jeweils abwechselnd in Ahlten, Ilten, Höver und Bilm statt. Beginn ist immer um 11 Uhr.

Die Sommerkirche steht unter dem Motto „Märchen trifft Bibel“. „Wir wollen Bibel und Märchen miteinander ins Gespräch bringen und Parallelen suchen“, erklärt Iltens Pastor Johann Christophers. Am 25. Juli geht es an der Barockkirche in Ilten mit dem Märchen „Die Sterntaler“ los. Am 1. August steht auf dem Grillplatz am Maschdamm in Bilm „Der süße Brei“ im Fokus.

Lesen Sie auch So lief die Sommerkirche 2020

Besucher können eigene Sitzgelegenheiten mitbringen

Im Martinsgarten in Ahlten dreht sich der Gottesdienst am 8. August um „Die Prinzessin auf der Erbse“, und am 15. August geht es auf dem Hexenplatz in Höver um „Hans im Glück“. Am 22. August ist an der Kirche in Ilten „Der Froschkönig“ das Thema. Ausklingen wird die Reihe am 29. August im Martinsgarten in Ahlten mit dem Märchen „Das tapfere Schneiderlein“.

Vor Ort steht jeweils nur eine begrenzte Anzahl von Papphockern zur Verfügung. Besucher können aber gern eigene Sitzgelegenheiten mitbringen. Für alle Gottesdienste gelten die bekannten Corona-Auflagen. Besucher müssen medizinische oder FFP2-Masken tragen.

Die Gemeinden bitten um Anmeldungen am Freitag vor der Andacht bis 12 Uhr über das Kirchenbüro Ilten unter Telefon (0 51 32) 64 14 oder per E-Mail an kg.ilten@evlka.de. Nähere Infos gibt es im Internet auf www.kirche-ilten.de.

Von Katja Eggers