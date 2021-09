Ilten/Ahlten

Die evangelisch-lutherische Krippe Am Pfarrgarten in Ilten hat künftig einen eigenen Kinderbus – keinen motorisierten, sondern ein Vehikel, das von Hand bedient wird. Das Team der Kindertagesstätte hatte sich dafür bei der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen beworben und zählt nun zu den glücklichen Gewinnern des 3200 Euro teuren Gefährts. Außer dem Iltener darf sich auch der Nachwuchs der Martins-Kita in Ahlten über das Geschenk freuen.

Ausflüge kein Problem mehr

Die Kinderbusse sind für sechs Kinder im Alter von bis zu drei Jahren ausgelegt. Für Komfort und Sicherheit an Bord sorgen die Sitze und Kopfstützen, die hoch modern sowie ergonomisch verstellbar sind. Selbst wer nicht ohne Proviant aufbrechen möchte, muss sich darüber keine Sorgen mehr machen, denn eine Ablage bietet Platz zum Verstauen von Gepäck. Außerdem sorgt ein Verdeck für den nötigen Schutz vor Sonne und Regen. Eingesetzt werden sollen die kleinen Busse vor allem für Ausflüge in die nähere Umgebung.

Die Volksbank bietet mehrmals im Jahr eine Bewerbung um die beliebten Mobile an. Durch den Verkauf von Losen für das Gewinnsparen, an dem rund 14.800 Kunden teilnehmen, finanziert sie in der Region Hannover soziale und gemeinnützige Projekte. 31 Mobile hat das Geldinstitut bereits auf den Weg gebracht. Vor zwei Jahren konnte sich der Dorfkindergarten in Dolgen darüber freuen.

VW up zu gewinnen

Darüber hinaus haben Vereine und soziale Institutionen in diesem Jahr noch mal die Möglichkeit, einen der zwei ausgelobten VW up zu gewinnen. Der Stadtflitzer im Wert von 13.360 Euro ist sparsam und wendig, hat 65 PS, ist mit Radio und Klimaanlage ausgestattet und bietet Platz für vier Personen.

Noch bis Freitag, 22. Oktober, nimmt die Volksbank dafür Onlinebewerbungen unter vb-eg.de/vrmobil entgegen. Für weitere Fragen steht Elke Pilsl unter Telefon (05132) 828352 oder per E-Mail an elke.pilsl@vb-eg.de zur Verfügung.

Von Niklas Borm