Höver/Ahlten

Im Zementwerk Holcim in Höver hat es einen Störfall gegeben. Bereits am vergangenen Freitag sei es zu einem Staubaustritt gekommen, bestätigte Werksleiter Erik Jantzen am Dienstag. Das Mergelgesteinsmehl habe aber keine gesundheitsschädlichen Folgen. Der Ort Höver ist wegen des Südwindes weitgehend verschont geblieben – doch der Nachbarort Ahlten sei flächendeckend mit dem klebrigen weißgrauen Staub verunreinigt worden, klagt Ortsbürgermeisterin Heike Koehler. Holcim hat Betroffenen inzwischen angeboten, verschmutzte Autos, Gartenmöbel, Wintergärten und Dachfenster auf seine Kosten zu reinigen. Der Verein Bürgerforum Umwelt und Sicherheit hat Proben gesammelt und zur Analyse gebracht und kritisiert eine „veraltete Technik“.

Viele Beschwerden von Anwohnern

Ahltens Ortsbürgermeisterin hat nach eigenen Angaben am Sonnabendmorgen zahlreiche Anrufe von Bürgern bekommen, die über Staub auf ihren Grundstücken und Häusern berichteten. Allein auf Facebook habe es fast 100 Kommentare dazu gegeben. Sogar noch am Dienstag hätten sich viele Anwohner gemeldet und sich wegen möglicher gesundheitsschädlicher Folgen besorgt gezeigt. Der Zementstaub sei sehr klebrig und massiv gewesen.

Höver ist dagegen offenbar weitgehend unberührt geblieben. Ortsbürgermeister Christoph Schemschat, der nur wenige Hundert Meter entfernt wohnt, hat erst auf Anfrage dieser Zeitung von dem Vorfall erfahren. „Ich habe keine Spuren an meinem Auto entdeckt.“ Bei ihm habe sich auch kein Betroffener gemeldet. Auch Holcim nicht, die ihn bei solchen Fällen normalerweise kontaktieren würden.

Holcims Werksleiter bestätigt einen Staubaustritt. „Wir haben das selbst gar nicht gemerkt, weil der Wind aus Süden kam und nach Ahlten blies“, sagt Jantzen. Im Werk würden Wetterdaten aufgezeichnet. Doch dann hätten schon am Wochenende ein Reihe von Bürgern angerufen und sich beschwert. Grund für den Störfall sei ein defekter Schlauch in einem Entstaubungsfilter gewesen. Das sei laienhaft gesprochen so, als wenn bei einem Staubsauger der Staubbeutel reißt und hinten statt heißer Luft auch Staub herauskomme.

Bei Holcim kommt es immer mal wieder zu Filterproblemen, bei dem der weißgraue Staub in die Umwelt entweicht. Quelle: Privat (Archiv)

Daraufhin habe man die Anlage angehalten, der Hauptfilter für den Ofen sei jedoch nicht betroffen gewesen. Im Werk gebe es rund 100 Filter, die nun alle untersucht würden – zwei weitere, wo Schläuche defekt sind, habe man tatsächlich schon gefunden. Diese würden nun repariert.

Gesundheitsgefahren gingen vom dem Mergelstaub jedoch nicht aus. Zudem sei die Konzentration gering. „Das ist eher eine optische Beeinträchtigung“, sagt Jantzen. Inzwischen habe man sich die Schäden angesehen und wolle den Staub auch selbst noch untersuchen. Bürger könnten sich jederzeit im Werk unter Telefon (05132) 9270 melden. Holcim bedauere den Vorfall, denn man sei um ein gutes Verhältnis zur Nachbarschaft bemüht. „Wir werden für alle Betroffenen eine Lösung finden“, verspricht der Werksleiter. Das könnten etwa Gutscheine für eine Autowäsche sein.

Bürgerforum hat Proben gesammelt

Doch damit sei es vielleicht nicht getan, moniert Siegmar Grünewald, Vorsitzender des Bürgerforums Umwelt und Sicherheit. Der aus einer Bürgerinitiative entstandene Verein setzt sich seit Längerem für die Modernisierung der Abgasreinigungstechnik des Zementwerks ein. „Nun ist es also passiert, die veraltete Technik ist offenbar bereits so marode, dass sich Störfälle nicht mehr verhindern lassen.“ Bei ihm hätten sich annähernd 50 Ahltener per E-Mail oder Telefon gemeldet und teils gesagt, dass eine Autowäsche nichts gebracht habe. „Da ist eine Handwäsche nötig.“

Er selbst habe Proben genommen und weitere von Anwohnern gesammelt und zur Analyse nach Hannover gebracht. „Wir hoffen das Beste, sind aber andererseits sehr skeptisch.“ Zudem wolle man auch beim Gewerbeaufsichtsamt Hannover als zuständiger Behörde intervenieren.

Von Oliver Kühn