Die nächste Fahrt in spätestens 20 Minuten, der Zustieg in höchstens 150 Metern Entfernung: Das bietet das neue Rufbus-Angebot Sprinti zu Randzeiten in Sehnde. Im Nachbarort Lehrte-Ahlten ist der neue Service aber nur sehr eingeschränkt verfügbar. Nutzer müssen deshalb tricksen, um einen Bus ordern zu können.