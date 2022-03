Höver/Ahlten

Das Bürgerforum Umwelt und Sicherheit mit Sitz in Ahlten sieht sich durch ein vom Gewerbeaufsichtsamt (GAA) Hannover in Auftrag gegebenes Gutachten in seiner Vermutung bestätigt, dass im Holcim-Zementwerk in Höver – insbesondere bei den Abgasleitungen – Sanierungsbedarf bestehe. Die Firma sieht das anders. Der vom Bürgerforum verwendete Begriff „Sanierung” werde im gesamten Gutachten nur einmal genannt, erklärt Holcim-Sprecher Nicolas Schnabel. Dabei gehe es um die Klinkerkühler-Abluftleitung, die von Holcim im Februar 2022 im Rahmen der jährlichen Grundreparatur bereits erneuert wurde. „Daraus abzuleiten, es gäbe einen grundsätzlichen Sanierungsbedarf in den Abgassystemen, ist schlichtweg falsch“, sagt Schnabel. Der Bürgerforums-Vorsitzende Siegmar Grünewald liest dagegen aus dem Gutachten heraus, dass „die Abgasleitungen teilweise so marode sind, dass sie nicht mehr saniert werden können“.

Holcim: Gutachten sieht keinen Sanierungsbedarf

Schon mehrfach hatte das Bürgerforum Störfälle in dem Werk beklagt und dem Unternehmen unter anderem vorgeworfen, die zulässigen Grenzwerte beispielsweise für den Ausstoß von Ammoniak zu überschreiten. Die Aufsichtsbehörden erklärten jedoch, das Ausmaß der Überschreitungen sei zu vernachlässigen. Im Oktober und Dezember 2020 emittierte das Werk Staub, der sich als klebrige Schicht auf Autos in Höver und vor allem in Ahlten legte. Auch damals sah das GAA keinen Handlungsbedarf.

Holcim Sprecher Schnabel erklärte dazu jetzt, für den Störfall im Dezember sei ein anderer Bereich der Klinkerkühler-Abluftleitung verantwortlich gewesen, der jedoch im Februar 2021 ebenfalls erneuert worden sei. Für den Staubaustritt im Oktober habe es eine andere Ursache gegeben. Es sei dem Unternehmen wichtig festzuhalten, dass das Gutachten keine Sanierungsbedürftigkeit der Abgasreinigungstechnik attestiere und das Zementwerk die gesetzlichen Emissionsgrenzwerte einhalte.

Behörden kündigen spätere Stellungnahme an

Das Bürgerforum schätzt die Lage anders ein und fordert deshalb in einem offenen Brief an das Gewerbeaufsichtsamt und das Niedersächsische Umweltministerium die Behörden dazu auf, „einen nachvollziehbaren Sanierungsplan“ anzuordnen. Außerdem sollten sie die Anfang Februar erfolgte Genehmigung für den Einsatz des aus Abfällen bestehenden Ersatzbrennstoffs Renotherm bis zum Abschluss der Sanierungen aussetzen.

Das Gewerbeaufsichtsamt will sich nach Angaben seines Leiters Bernd Reese dazu „vorerst noch nicht positionieren“. Er habe in dem offenen Brief zwar zum Teil „falsche Behauptungen“ entdeckt, aber er wolle eine Stellungnahme zunächst mit dem Umweltministerium abstimmen. Das könne noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Von Thomas Böger