Rethmar

Ein Paar aus dem 1900-Einwohner-Dorf Rethmar im Sehnder Osten ist offenbar über einen längeren Zeitraum hinweg im Drogenhandel aktiv gewesen. Das Einfamilienhaus des 42-jährigen Mannes und seiner 31 Jahre alten Lebensgefährtin kann man ohne Umschweife eine Drogenhöhle nennen. Bei einer Durchsuchung fanden Polizeibeamte jetzt nicht nur eine Cannabisplantage mit 181 Pflanzen in einem Kellerraum. Sie stießen auch auf eine bunte Mischung von Drogen, die anscheinend für den Handel bestimmt waren. Darüber hinaus stellten die Ermittler einen hohen vierstelligen Eurobetrag an Bargeld sicher. Dabei handele es sich vermeintlich um Geld aus dem Verkauf, so die Polizei.

Der vom Amtsgericht Hildesheim veranlassten Durchsuchung waren monatelange Ermittlungen gegen das Paar vorausgegangen. Wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Lehrter Polizei und der Staatsanwaltschaft Hildesheim heißt, fand die Aktion in dem Einfamilienhaus in Rethmar bereits am Donnerstag, 22. Oktober, statt. Daran waren auch Ermittler und Einsatzkräfte der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen beteiligt.

Anzeige

Tabletten, Dopingmittel, Marihuana

In dem Gebäude fanden die Beamten so ziemlich alles, was auf dem Drogenmarkt zu Geld gemacht werden kann. Man habe „verschiedene Betäubungsmittel“ beschlagnahmt, heißt es in der schriftlichen Mitteilung – darunter etwa 400 Gramm Amphetamin, circa 270 Gramm Marihuana, 20 Ecstasy-Tabletten, Dopingmittel und 200 weitere Tabletten, die Betäubungsmittel enthalten.

Den stattlichsten Fund machten die Einsatzkräfte jedoch im Keller des Einfamilienhauses. Dort befand sich die mit einem ausgeklügelten Bewässerungssystem und Wärmelampen versehene Cannabisplantage. Mitarbeiter einer technischen Einheit der Polizei demontierten die komplette Anlage und beschlagnahmten die Pflanzen, die später vernichtet wurden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Über den Marktwert der sichergestellten Drogen macht die Polizei keine Angaben. Auch die Fragen, wie man den Drogenhändlern in Rethmar auf die Schliche kam und ob sie Teil eines größeren Rings sind, bleiben bislang offen.

Paar ist vorübergehend wieder auf freiem Fuß

Der 42-Jährige und seine Lebensgefährtin müssen sich nun wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und unerlaubter Herstellung einer nicht geringen Menge von Cannabis verantworten. Ihnen droht eine Haftstrafe. Vorerst sind beide jedoch aus Anweisung der Staatsanwaltschaft wieder auf freiem Fuß. Flucht- oder Verdunklungsgefahr sieht man bei ihnen offenbar keine.

Von Achim Gückel