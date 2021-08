Rethmar

Er hat ein etwas gewagtes Überholmanöver hingelegt und dieses mit Verletzungen und Beschädigungen an seinem Motorrad bezahlt. Ein 31-Jähriger aus Sarstedt (Landkreis Hildesheim) hat am Donnerstag gegen 13.20 Uhr am Kreisverkehr der Bundesstraße 65 zwischen Rethmar und Sehnde einen Unfall verursacht. Nach Darstellung der Polizei hatte der Mann nach der Ausfahrt aus Rethmar seine Maschine stark beschleunigt, um eine Fahrzeugkolonne zu überholen. Vor dem etwa 600 Meter vom Ortsrand entfernten Kreisel gelang es ihm nicht mehr rechtzeitig zu bremsen.

Im Kreisverkehr stürzte der Sarstedter mit seine PS-starken Maschine. Weil zunächst alles danach aussah, dass sich der Mann schwer verletzt haben könnte, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Dieser musste aber nicht an der Unfallstelle niedergehen. Die Blessuren des Motorradfahrer stellten sich als leichter heraus als anfangs angenommen.

Von Achim Gückel