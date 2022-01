Wehmingen

Wegen Bauarbeiten an einem Haus in Sehnde-Wehmingen, wird die Heinrichstraße in Höhe der Hausnummer 4 von Dienstag, 18. Januar, bis Sonnabend, 22. Januar, sowie von Dienstag, 2. Februar, bis Donnerstag, 4. Februar, gesperrt.

Das teilte jetzt die Sehnder Stadtverwaltung in einem Schreiben mit. Die Grundstücke der Anwohnenden sind auch während der Sperrung weiter erreichbar.

Von Patricia Oswald-Kipper