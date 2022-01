Sehnde

Die Stadt gibt die aktuellen Einschränkungen für Geimpfte im Sporthallenbetrieb auf. Die bisherigen Regeln, nach denen maximal zehn Personen in Sehnder Sporthallen zugelassen waren, gelten ab Sonntag, 16. Januar, nicht mehr.

Laut Landesverordnung dürfen sich aber bis einschließlich 15. Januar nur höchstens zehn Personen treffen. Die Verordnung sah zwar eine Personenbegrenzung für den Sportbereich ausdrücklich nicht vor – dennoch hatte die Sehnder Verwaltung auch dort bislang daran festgehalten.

Einschränkungen laufen in Sehnde aus

Die strengen Regeln zur „Weihnachtsruhe“ wurden vom Land Niedersachsen nun bis Ende Januar verlängert. Doch die Stadtverwaltung wählt für den Hallensport jetzt einen anderen Kurs. Wie viele andere Regionskommunen auch will sie die Beschränkungen in den Sporthallen nicht weiter fortsetzen.

Sportzentrum bietet bald mehr Flexibilität Mehr Flexibilität in Sachen Hallenbelegung bietet bald das neue Sportzentrum an der Chausseestraße. Die Arbeiten an dem 18 Millionen-Euro-Projekt befinden sich auf der Zielgerade. Die Anlage soll am 28. Januar nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit von der Firma Goldbeck aus Bielefeld an die Stadt übergeben werden. Pünktlich zum zweiten Schulhalbjahr soll das Sportzentrum dann in Betrieb gehen. Laut Sehndes Fachdienstleiter Wolfgang Bruns bedeutet dies eine unheimliche Entlastung bei der Hallenbelegung – vor allem für den Schulsport. Die Schulen hätten ihre Stundenpläne längst darauf angepasst. „Wir haben nach den Zeugnisferien in Sehnde drei Hallen mehr – da kann Schulsport endlich wieder umfangreicher angeboten werden.“ pos

Im Gespräch mit den Bürgermeistern anderer Regionskommunen habe man das Thema ausführlich erörtert, sagt Fachdienstleiter Wolfgang Bruns. Danach sei die Sehnder Stadtverwaltung zu der Überzeugung gekommen, „die sportliche Nutzung nicht mit privaten Treffen gleichzusetzen“. Die Einschränkung in den Sporthallen werde daher über den 15. Januar hinaus nicht verlängert, sondern laufe aus.

Sportlerin kritisierte Stadt

Das wird viele Sehnder Breitensportlerinnen und – sportler wie Anne Wiegels freuen. Wiegels hatte die strenge Regelung der Stadt Sehnde, die bislang nur zehn Personen in den Sporthallen zuließ, in einem Brief an die Stadtverwaltung und die HAZ kritisiert. „Muss das echt sein, dass Sie die sowieso schon strikte Niedersächsische Landesverordnung zu Covid-19 noch toppen, indem sie maximal 10 Sportler in eine Turnhalle lassen, egal welcher Größe?“, fragte sie.

Es sei nicht nachvollziehbar, „dass sich 30 ungeimpfte Kinder im Schulsport in einer Halle tummeln, aber nicht 15 geboosterte Erwachsene mit Abstand auf einer Matte ihre Gymnastik machen dürfen“.

„Viele haben gar nicht trainiert“

Ralf Marotzke, Vorsitzender des 1300 mitgliederstarken TVE Sehnde, kann den Ärger der Sportlerinnen und Sportler nachvollziehen. Vor allem Mannschaftssport sei in den letzten Wochen kaum beziehungsweise gar nicht mehr möglich gewesen. „Viele Mannschaften haben damit gar nicht mehr trainiert“, weiß er. Marotzke begrüßt dennoch das vorsichtige Vorgehen der Stadtverwaltung und appelliert an die Sportler noch ein wenig durchzuhalten. „Wir müssen mit dem leben, was kommt.“

Auch bei der Stadtverwaltung hat man Verständnis für die Sportlerinnen und Sportler. Letztendlich gehe es darum, „Wege zu finden, die einerseits an das Pandemiegeschehen angepasst sind, aber auch das Mögliche möglich machen“, erklärt Fachdienstleiter Bruns.

Man habe nach dem Jahreswechsel auf Nummer sicher gehen wollen. Er begründet das strenge Vorgehen der Stadtverwaltung. „Wir wollten erst einmal sehen, wie sich das Infektionsgeschehen unter Omikron entwickelt.“

Sportkurse jetzt wieder mit unbegrenzter Personenzahl möglich

Ab 16. Januar sind Sportkurse nun wieder mit unbegrenzter Personenzahl in den Sporthallen unter 2G plus (getestet, genesen und geboostert) möglich. Das heißt, dass auch Geimpfte und Genesene einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen müssen. Nur nach einer erfolgten Boosterimpfung kann auf einen Test verzichtet werden. Laut Bruns sind von diesen Regelungen Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ausgenommen, da diese sich in den Schulen regelmäßig testen.

Von Patricia Oswald-Kipper