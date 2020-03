Haimar

Unbekannte Täter sind in den Geräteschuppen des Tierschutzvereins Dog Rescue in Sehnde-Haimar an der Harberstraße eingebrochen. Was sie dort suchten, ist bis jetzt unklar.

Am Sonnabendmorgen gegen 11 Uhr stellten Mitglieder des Vereins fest, dass in der Nacht zuvor in das Gebäude eingebrochen wurde. Laut Polizei hatten die unbekannten Täter dafür die Tür aufgehebelt. Es wurde aus dem Schuppen jedoch nichts von den dort befindlichen Gartengeräten entwendet.

Die Lehrter Polizei bittet um Hinweise zu der Tat im Kommissariat an der Lehrter Osterstraße unter Telefon (05132) 8270. pos

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr lesen Sie hier

Von Patricia Oswald-Kipper