Evern

An der Einmündung der Jägerstraße auf die Ortsdurchfahrt ist es am Mittwoch gegen 14.45 Uhr zu einem Unfall gekommen. Dabei zog sich ein 38-jähriger Radfahrer leichte Verletzungen zu. Nach Angaben der Polizei musste der Mann per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Radler war auf dem in beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg entlang der Ortsdurchfahrt unterwegs gewesen. Die 32-jährige Fahrerin eines VW Polo, die aus der Jägerstraße kam, übersah den von rechts kommenden Mann. Beim Zusammenstoß stürzte der 38-Jährige.