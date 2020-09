Sehnde

Bereits 29 sogenannte VRmobile hat die Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen in den vergangenen Jahren schon vergeben, jetzt stiftet sie erneut zwei Autos an gemeinnützige Vereine und soziale Einrichtungen aus ihrem Geschäftsgebiet. Bei dem VRmobil handele es sich um einen VW up!, welcher 60 PS-stark und sparsam ist, teilt das Geldinstitut mit. Zudem ist das Auto mit einem Radio sowie einer Klimaanlage ausgestattet und bietet Platz für vier Personen.

Gemeinnützige Vereine und soziale Einrichtungen können sich noch bis Freitag, 23. Oktober, im Internet auf vb-eg.de/vrmobil bewerben. Bei der Aktion können unter anderem Sozialstationen wie die Caritas, das Deutsche Rote Kreuz, die AWO und die Diakonie teilnehmen. Ebenfalls zum Teilnehmerfeld gehören Kindergärten, Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen, Jugendhilfen, betreutes Wohnen, Sportvereine und andere Institutionen aus dem Geschäftsgebiet der Volksbank.

Gewinnsparer machen Spende möglich

Möglich ist die Vergabe der VRmobile durch die rund 15.000 Gewinnsparer der Volksbank. Jeder Gewinnsparer trägt mit seinem Los dazu bei, dass die Volksbank soziale, kulturelle oder andere gemeinnützige Projekte in der Region fördern kann und hat selbst die Chance auf Geld- und Sachgewinne.

Weitere Informationen zum VRmobil gibt es bei Christina Dopfer telefonisch unter (0 51 32) 828382 oder per E-Mail an christina.dopfer@vb-eg.de.

Von Lisa Höfel