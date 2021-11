Köthenwald/Ahlten

Eine Autofahrerin hatte am Freitagnachmittag gegen 17.20 Uhr beobachtet, wie ein anderer Verkehrsteilnehmer mit einem Renault Megane im Kreisel an der B 65 in Köthenwald an der Kommunalen Entlastungsstraße gegen ein Verkehrszeichen fuhr und seine Fahrt einfach fortsetzte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Frau verfolgte den 50-Jährigen.

Der Mann war ganz offensichtlich stark alkoholisiert, denn er geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Erst in Lehrte-Ahlten konnte er schließlich in der Planetenstraße/Ecke Neptunring von den Polizeibeamten gestoppt werden. Wie sich herausstellte, war der Mann dermaßen stark betrunken, dass ein mehrfach freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest scheiterte. Daraufhin wurde eine Blutprobe für den 50-Jährigen angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Von Oliver Kühn