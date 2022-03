Sievershausen

Das Antikriegshaus in Sievershausen verurteilt Putins Krieg gegen die Ukraine. In einer Stellungnahme nennt der Verein den Konflikt einen „völkerrechtswidrigen Angriffskrieg“. Nun gelte es, die ukrainische Bevölkerung zu unterstützen. „Wir rufen deshalb zu Spenden für die humanitäre Hilfe auf und begrüßen die sich abzeichnende große Hilfsbereitschaft bei der Aufnahme von Flüchtlingen in den Nachbarländern und der EU“, sagt Geschäftsführer Elvin Hülser.

Im Handeln der russischen Regierung sieht das Antikriegshaus imperiale Ansprüche. Diese Tendenz sei aber schon länger zu beobachten. Deswegen ruft der Verein auch zu Selbstkritik auf: „Wir müssen uns fragen lassen, ob wir darauf angemessen reagiert haben.“ Auch das Handeln Deutschlands, der Nato und des Westens in den vergangenen Jahren müsse überdacht werden.

Sorge wegen antirussischer Feindbilder

Gleichzeitig mahnt das Antikriegshaus an, dass die russische Bevölkerung nicht gleichbedeutend mit der russischen Regierung sei. „Wir nehmen mit Sorge antirussische Tendenzen in Deutschland wahr, die sich pauschal gegen Menschen russischer Herkunft und gegen russische Kultur richten“, mahnt Hülser. Langfristiger Frieden könne nur mit Russland geschaffen werden und sei nicht mit militärischen Mitteln zu erreichen. „Antirussische Feindbilder werden uns auf diesem Weg nicht helfen.“

Zurzeit müsse man dem russischen Krieg entschlossen begegnen. In Zukunft müssten aber Wege jenseits von Abschreckung, militärischer Aufrüstung und Sanktionen gesucht werden. Dazu zitiert das Antikriegshaus die Hessische Stiftung Frieden und Konfliktforschung: „Das Ende des Friedens darf nicht das Ende der Friedenspolitik sein.“

Von Finn Bachmann