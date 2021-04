Sievershausen: Wasserverband verlegt neue Leitungen – Verkehrsbehinderungen

Sievershausen

Nach Ostern beginnen im Schmiedeweg und der Lessingstraße umfangreiche Bauarbeiten, die auch zu Verkehrsbehinderungen führen werden. Der Wasserverband Peine hat angekündigt, dass er in den beiden Straßenzügen 485 Meter alte Trinkwasserleitungen durch moderne Kunststoffrohre ersetzen will. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Juni und verursachen nach Angaben des Verbands Kosten von rund 270.000 Euro.

Die alten Leitungen im Schmiedeweg und der Lessingstraße haben schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel. Laut Karsten Behrens, Bauleiter beim Wasserverband Peine, stammen sie aus den Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts. Die neuen Rohre haben einen Durchmesser von zehn Zentimetern. In welcher Straße die Arbeiten beginnen, steht laut Behrens noch nicht fest. Die mit den Arbeiten beauftragte Firma entscheide das kurzfristig. Weil die Arbeiten in sogenannter offener Bauweise, also mit Baugruben, erledigt werden müssen, sei mit Einschränkungen für den Fahrzeugverkehr zu rechnen. Die Beeinträchtigungen für die Anlieger werde man aber so gering wie möglich halten, verspricht Behrens. Allerdings seien kurzfristige Einschränkungen für die Zufahrt zu Grundstücken möglich. Konkrete Informationen dazu werde die Baufirma geben.

Neue Anschlüsse für 52 Häuser

Die Trinkwasserversorgung bleibe auch in der Bauphase grundsätzlich gesichert, betont der Wasserverband Peine. Weil aber auch 52 Hausanschlüsse an die neuen Leitungen angepasst werden müssen, könne es zu kurzzeitigen Unterbrechungen der Versorgung kommen.

Der Wasserverbands Peine steuert den Austausch von Trinkwasserleitungen über ein Prioritätenprogramm, das den Zustand und das Alter der Leitungen und mögliche Schäden berücksichtigt. Der Austausch der Rohre in Sievershausen habe hohe Priorität, betont der Verband. Ablagerungen hätten den Rohrdurchmesser im Innern bereits deutlich verkleinert. Das führe unter anderem zu Einschränkungen beim Wasserdruck.

